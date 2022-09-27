Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Объявлены итоги "референдумов" на оккупированных территориях Украины

Голосование в Донецке 

Пророссийские избирательные комиссии на оккупированных украинских территориях объявили итоги так называемых референдумов, которые завершились во вторник вечером.

По данным ЦИК, в Донецкой области за её вхождение в состав России проголосовали 99,23 процента от числа пришедших на избирательные участки, в Луганской - 98,42 %, в Запорожской - 93,11 %, в Херсонской - 87,05%.

За несколько часов до окончания голосования заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в телеграме: "Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!".

Вопрос о вхождении оккупированных украинских территорий в состав России предположительно будет рассмотрен на заседании Совета Федерации, которое назначено на 4 октября. При этом глава так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил с заявлением, в котором попросил Владимира Путина принять область в состав РФ уже 28 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "фарс на оккупированных территориях нельзя назвать даже имитацией референдумов", и что украинская армия ни при каких обстоятельствах не откажется от планов освобождения земель. Отдельно он подчеркнул, что если Россия признает результаты референдумов, то ему с Путин "больше не о чем будет разговаривать".

Страны Запада неоднократно предупреждали о том, что итоги проведённых Россией референдумов признаны не будут. Во вторник Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Украина имеет абсолютное право на самооборону всей своей территории, в том числе – на возвращение земель, которые были незаконно захвачены тем или иным образом Россией". Также Блинкен повторил слова президента США Джо Байдена о том, что за проведение так называемых референдумов против России будут введены дополнительные жёсткие санкции.

  • Псевдоеферендумы о вхождении в состав России проходили на оккупированных территориях Украины ("ДНР", "ЛНР" и части Херсонской и Запорожской областей) с 23 по 27 сентября. Голосование проводилось в регионах, находящихся под военным управлением, и откуда от войны и российской оккупации бежали сотни тысяч украинских граждан.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Матери вышли на улицы
Embed
Матери вышли на улицы

No media source currently available

0:00 0:20:17 0:00

Матери вышли на улицы

Ожесточённые протесты против мобилизации


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG