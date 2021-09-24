ЦИК отклонил требование "Яблока" об отмене итогов выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России отклонила жалобу партии "Яблоко" на итоги выборов в Госдуму. В жалобе содержалось требование признать недействительными результаты выборов по федеральному избирательному округу.
"Нарушения, допущенные при проведении голосования и при установлении итогов выборов, не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей" - говорилось в документе. В нём, в частности, указывалось на снятие шести кандидатов от партии с выборов на основании "причастности к экстремистской деятельности", на обязанность маркировать агитационные материалы "Яблока" информацией об аффилированности одного из кандидатов с "иностранным агентом", а также на многочисленные нарушения в ходе самого голосования, включая электронное голосование.
"Изложенные в жалобе многочисленные нарушения и недостатки организации избирательной кампании со стороны избиркомов привели к тому, что выборы депутатов Госдумы не могут быть признаны свободными и демократическими" - говорится в заявлении.
В ЦИК подвергли партию "Яблоко" критике, заявив, что она подала жалобу поздно вечером в четверг с целью сорвать сегодняшнее утверждение итогов выборов. На заседании Центризбиркома утром в пятницу его члены заявили, что законы при проведении выборов нарушены не были, и единогласно отвергли жалобу.
После этого избирком начал обсуждение дистанционного электронного голосования. Ряд политических сил, включая КПРФ, и кандидатов в депутаты заявили о фальсификациях при проведении этого голосования в Москве. В ЦИК это отрицают.
Глава штаба по общественному наблюдению за электронным голосованием в Москве Алексей Венедиктов сказал, что штаб "работает со скептиками" и пытается их убедить в том, что итоги голосования не были подтасованы. По словам Венедиктова, была создана техническая группа по аудиту электронного голосования с участием критиков этой процедуры. Специалисты, по словам Венедиктова, не нашли следов вбросов голосов, неправильности расшифровки и взлома системы.
При этом сам доклад этой группы, как ожидается, будет опубликован только на следующей неделе.
Ожидается, что ЦИК сегодня формально утвердит результаты выборов в Госдуму. Согласно предварительным итогам, в неё проходят депутаты по 5 партийным спискам. "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство, получая 324 мандата из 450. Первое заседание Думы нового созыва предположительно пройдёт 12 октября.
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