Кандидаты в Госдуму создали комитет за отмену электронного голосования

Группа московских кандидатов в депутаты Госдумы от разных политических сил создала коалиционный комитет за отмену дистанционного электронного голосования. Об этом сообщила кандидат от партии "Яблоко" Марина Литвинович.

Многие из кандидатов, подписавших заявление о создании комитета, были поддержаны "Умным голосованием" сторонников Алексея Навального и заняли в своих округах вторые места после провластных кандидатов. Некоторые из них утверждают, что электронное голосование лишило их победы, и называют его результаты сфальсифицированными. Среди подписавших также те, кто не был поддержан "Умным голосованием", как например сама Литвинович.

В заявлении комитета говорится, что в ходе выборов в Думу 17-19 сентября "у миллионов граждан страны украли голоса". Своей целью комитет провозгласил отмену результатов электронного голосования на выборах в Москве, которые, как он утверждает, были сфальсифицированы, а также отмену электронного голосования на предстоящих выборах всех уровней. Комитет намерен подготовить проведение общероссийской акции протеста против итогов выборов, а также иски в суд и законопроект о запрете электронного голосования.

Среди подписавшихся - представители "Яблока" Андрей Бабушкин, Сергей Митрохин, Алёна Попова, кандидаты от КПРФ Сергей Курганский, Михаил Лобанов, Сергей Обухов, Валерий Рашкин, кандидат от "Новых людей" Данил Махницкий и его соратник Роман Юнеман, которого на выборах не зарегистрировали.

Ранее в четверг глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что проверка электронного голосования не выявила взломов и вбросов. Он отреагировал на заявления ещё одного кандидата - Анастасии Брюхановой, которая утверждала, что раскрыла механизм вбросов. Брюханова с выводами штаба не согласна.

По итогам голосования на участках 8 из 15 кандидатов, поддержанных "Умным голосованием", лидировали в своих округах в Москве, однако после добавления результатов электронного голосования все они уступили провластным кандидатам.

25 сентября КПРФ намерена провести акции протеста против итогов выборов в Госдуму. Полиция уже предупредила, в частности, Литвинович и Лобанова о том, что акции в Москве не согласованы - хотя они заявлены в виде встреч с депутатами, а не митингов.