ЦИК передал Машкову вакантный мандат от "Единой России"

Центральная избирательная комиссия России за заседании 4 октября передала вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России" художественному руководителю Московского театра Олега Табакова, актеру Владимиру Машкову.

Освободившийся мандат передается от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной. Ревякина занимала девятое, а Машков — десятое место в московском списке "Единой России" на выборах в Госдуму.

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В 2018 году Владимир Машков был доверенным лицом Владимира Путина, когда он переизбирался на очередной президентский срок. В 2020 году была принята предложенная Машковым поправка в новую редакцию Конституции о запрете на отчуждение территорий России.