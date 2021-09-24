ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму. У "ЕР" будет 324 мандата из 450

Центральная избирательная комиссия России в пятницу официально признала состоявшимисявыборы в Госдуму, которые прошли 17-19 сентября, и утвердила их результаты.

Все 15 членов комиссии подписали протокол и сводные таблицы с результатами голосования. При этом член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин выступил с особым мнением, в котором заявил, что в ходе кампании были допущены грубые нарушения принципа свободных и равных выборов. Он указал также на то, что проведение трёхдневного голосования и электронного дистанционного голосования, возможно, нарушают законодательство. Другие члены ЦИК его не поддержали. Глава избиркома Элла Памфилова выступила с обвинениями в адрес неких внешних сил в попытке дискредитировать выборы, подчеркнув, что она провалилась.

Ранее ЦИК отклонил жалобу партии "Яблоко", в которой содержалось требование отменить итоги выборов из-за многочисленных нарушений.

Согласно официальным итогам выборов, "Единая Россия" получит в Госдуме 324 места. Это меньше, чем в предыдущем созыве (343), однако так называемая партия власти сохраняет конституционное большинство.

В Госдуму также прошли КПРФ - 57 мандатов (было 42), "Справедливая Россия — За правду" — 27 (было 23), ​ЛДПР — 21 (было 39), а также новая партия "Новые люди" (у неё будет 13 мандатов). В Думе также будет по 1 представителю партий "Гражданская платформа", "Родина", "Партия роста" и 5 самовыдвиженцев, поддержанных властью (среди них, в частности, Анатолий Вассерман, Олег Леонов и Дмитрий Певцов).

Соратники оппозиционера Алексея Навального, которые не были допущены к выборам, предлагали на них стратегию "Умного голосования" - призывая голосовать в округах за самых сильных оппонентов "Единой России", вне зависимости от партийной принадлежности. Из всех предложенных "Умным голосованием" кандидатов избраны были 15 из 225.

Независимые наблюдатели и представители оппозиции сообщали о многочисленных нарушениях на выборах. В ряде регионов явка и показатели "Единой России" превышают общероссийские на десятки процентов. По данным электорального математика Сергея Шпилькина, итоговый результат "Единой России" может быть завышен более чем на 15 процентов.

Больше всего нареканий вызвали результаты электронного голосования в Москве. Согласно официальным итогам, во всех 15 округах победили поддержанные властями кандидаты. Представители оппозиции считают, что электронное голосование было сфальсифицировано. Представитель КПРФ на заседании ЦИК подтвердил, что партия не признаёт итоги электронного голосования в Москве.