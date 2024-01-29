ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на пост президента России

ЦИК России в понедельник зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на пост президента России.

Действующий президент баллотируется на пятый срок. Из-за поправок в Конституцию, сущность и процедуру принятия которых критиковали эксперты, Путин имеет право стать президентом в пятый (и в шестой) раз. Впервые он занял этот пост в 2000 году.

Путин идёт на выборы самовыдвиженцем. Для регистрации ему требовалось собрать не менее трёхсот тысяч подписей россиян из разных регионов страны в поддержку своего выдвижения.

В ходе сбора подписей происходили многочисленные нарушения. В частности, в Санкт-Петербурге подписи собирали члены участковой комиссии, что прямо запрещено законом. Представители региональных властей отчитывались о поставленной за Путина подписи, попутно его расхваливая, – по закону "создание положительного образа кандидата" считается агитацией. Чиновникам и депутатам агитировать запрещено.

В ЦИК было подано заявление с требованием не регистрировать Путина кандидатом. Одно из оснований – как раз нарушения при сборе подписей, другое – "незаконные поправки в Конституцию". Жалобу подписали 26 бывших и действующих российских депутатов различных уровней власти.

Путин стал четвёртым зарегистрированным кандидатом – после Владислава Даванкова от "Новых людей", Николая Харитонова от КПРФ и Леонида Слуцкого от ЛДПР. Их партии представлены в Госдуме, поэтому собирать подписи им не нужно. Всего на пост президента претендуют 11 кандидатов, сбор подписей завершится 31 января.

Также сегодня начинается сбор заявлений для голосования с помощью ДЭГ (кроме Москвы) или по месту нахождения.

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии объявила, что слоганом избирательной кампании станет "Вместе мы сила – голосуем за Россию". В 2018 году, когда Путин баллотировался на четвёртый срок, слоган звучал так: "Наша страна, наш президент, наш выбор!"