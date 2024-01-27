"Я выбираю действие". Путина требуют снять с выборов

Российские политики отправили в ЦИК заявление с требованием отказать Владимиру Путину в регистрации на ближайшие выборы президента России. В документе написано, что он не имеет права участвовать в президентских выборах больше двух раз подряд. В тексте обращения приведены факты многочисленных нарушений избирательного права со стороны действующего президента России. Один из авторов документа, бывший депутат муниципального округа Кунцево Денис Шендерович, рассказал Радио Свобода, зачем участвовать в российской политике из-за границы.

– Зачем вы с соратниками подали в Центризбирком заявление с требованием отказать Путину в регистрации на выборы в связи "с многочисленными нарушениями законодательства", если ответ на ваше требование очевиден?

– Мы прекрасно понимаем, каким будет ответ ЦИК. Наше заявление – это юридическая инициатива в расчете на будущее. Мы создали документ, где зафиксированы нарушения проведения процедуры выборов президента России 2024 года, перечислены факты и который (это особенно важно) содержит ответ от ЦИК. Он очень пригодится для истории. У нас получился объемный документ, который в будущем можно будет открыть и ознакомиться со всеми фактами. Вторая причина – показать Путину, что даже те, кого он выдавил, посадил, запугал, не готовы мириться с этим и будут использовать любые легальные способы проявлять свою позицию. Ничего нового в качестве ответа от государственного российского органа власти мы не ожидаем, но и Путин, и режим не вечны, когда-то придётся маховик раскручивать в обратную сторону. В этот момент понадобятся такие документы. В насколько близком будущем они пригодятся, я не знаю – я не пророк. Мне в целом свойственно думать о будущем. Я не приемлю логики, мол, после нас – хоть потоп. Хорошо, если на наш век выпадет возможность пережить глобальные изменения к лучшему. Если мы не дождемся этого времени, то наше дело продолжит следующее поколение. В любом случае я стараюсь придерживаться долгосрочного подхода.

– Есть мнение, что большинство россиян живет одним днем, без ощущения перспективы. Как вам удается относиться к жизни иначе?

– Я живу в настоящем и смотрю в будущее. Я понимаю, что сегодня или завтра всё может закончиться. Война меняет планы, мировоззрение и ощущение реальности, заставляет жить одним днем. Но если у меня есть возможность совершить действие, которое приведет к долгосрочным результатам, то я его совершаю. Я не упускаю шанса побороться за лучшее будущее для своих детей.

Если у меня есть возможность совершить действие, которое приведет к долгосрочным результатам, то я его совершаю

– Почему вы на своей странице в социальной сети призвали поддержать Бориса Надеждина? Часть людей с оппозиционными и антивоенными взглядами относятся к его кампании с недоверием.

– Есть большая разница между сделанным и несделанным. Поддержка Надеждина покажет как минимум нелегитимность этих так называемых выборов президента. Я бы назвал их специальной выборной операцией. Уже сейчас больше 100 тысяч граждан России показали, что они имеют антивоенную позицию, отдав подписи за антивоенного кандидата. Конечно, я уверен, что Надеждину выборы не дадут выиграть. Не случайно из избирательных комиссий последние годы выгоняли всех с точки зрения власти "ненадёжных" членов комиссий, не просто так посадили Григория Мельконьянца. Власть будет продолжать фальсификации, но от нас зависит, получится ли это у нее сделать идеально. Чиновники хотят, чтобы победа Путина была законной, обоснованной, безупречной, но мы можем поставить под сомнение эту картинку. Если мы будем действовать, то у них не получится так легко добиться нужного результата.

– Вас удивили очереди людей, готовых поставить за Надеждина подписи, в разных городах России?

– Я обрадовался, когда после публичных призывов политиков и экспертов с большими аудиториями голосовать за Надеждина граждане пошли в таком количестве в его штабы. Потому что я увидел общество, готовое к какому-то действию. Все прекрасно понимают, что с выборов в России снимают людей и с нужным количеством идеальных подписей. На мой взгляд, есть две версии дальнейшего развития событий. Надеждина зарегистрируют, чтобы потом показать с помощью фальсификации, что за него проголосуют, предположим, на полпроцента меньше граждан, чем за Явлинского. Вторая версия, что чиновники испугаются и не зарегистрируют Надеждина. В таком случае конкурентов у Путина на ближайших выборах президента РФ не останется.

– Вас в 2017 году, когда победило много независимых кандидатов, избрали муниципальным депутатом округа Кунцево Москвы. И до 2022 года вы работали в этой должности. Почему вы решили стать мундепом?

– Почти 20 лет я занимался коммерцией и, наверное, был одним из тех, кто глубоко в политику не погружался. Я выходил за Навального, когда его пытались посадить по делу "Кировлеса". В 2017 году я решил заняться муниципальной политикой, потому что у меня появились семья, дети и понимание того, что им что-то нужно оставить. Я хотел, чтобы дети мои росли в нормальном, понятном мире, где правят закон и справедливость. И я решил, что могу попытаться улучшить среду вокруг нас. Для меня стало очень важным, в какой атмосфере они будут расти и какие знания благодаря этому получат. Поэтому я начал с установок лавочек, ремонта подъездов, благоустройства детских площадок, грамотной организации капремонта. Я присоединился к команде политика Дмитрия Гудкова, которая выдвинулась на выборы муниципальных депутатов в 2017 году. У меня эти люди вызвали доверие, и я понял, что наши взгляды во многом схожи.

– Что для вас в работе мундепом стало самым сложным?

– Борьба за власть своих вроде бы идеологических сторонников, которые готовы были меня извозить в коричневой каше ради большего влияния. Не так страшно противостояние с открытыми врагами вроде единороссов, как удары в спину от как бы соратника. Я был вынужден работать с человеком, который мне постоянно мешал, вместо того чтобы сотрудничать. В бизнесе я бы разорвал деловые отношения с таким партнером или клиентом. Но в политике я не мог прекратить эту ситуацию.

– Почему вы после начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году решили принять участие в муниципальных выборах?

– Я не мог сбежать, не попытавшись продолжить бороться. Между бездействием и действиями я всегда выберу действия. На эти выборы меня даже не зарегистрировали. Я не считаю, что если человек после начала войны пошел на выборы, то это значит, что он поступил неправильно. Такие кандидаты участвуют в выборах не ради власти, а для улучшения жизни своих избирателей.

– Некоторые ваши бывшие коллеги считают, что бессмысленно улучшать бытовую жизнь граждан, когда идет война. Они не понимают, зачем, например, красить крышу, когда весь дом горит. И называют мундепов, работающих в России, коллаборантами.

– Но дом же не горит, в нем живут люди, у которых, например, нет воды или света. Мундепы помогают своим избирателям добиваться соблюдения их прав. Оставшиеся в России мундепы могут быть связующим звеном между оппозиционными силами, которые уехали из России, и населением.

– Что вы за 5 лет сделали в должности мундепа округа Кунцево?

– Практически весь муниципальный труд – это коллективное действие. Бюджет и большинство решений принимает совет депутатов. В целом мои достижения – это благоустройство детских и спортивных площадок. В некоторых домах мы прямо-таки хорошо сделали капремонт. Мне приходилось объяснять жителям, куда идут деньги, которые они ежемесячно платят за капремонт, и как с помощью капремонта можно улучшить стоимость квадратных метров их квартир. Самое главное наше достижение – это создание системы, при которой жители берут под свой контроль исполнение бюджета, сами определяют, договариваясь между собой, что им нужно и как это лучше реализовать. Жители могут в любой момент увидеть, как исполняется их решение. Были случаи, когда наши избиратели заставляли “Жилищник” переделывать работу. Мы видели довольных жителей, которые получили именно то, что они хотели. Таким образом избиратели обучались навыкам самоуправления.

Оставшиеся в России мундепы могут быть связующим звеном между оппозиционными силами, которые уехали из России, и населением

– Еще вы известны тем, что боролись против вырубки деревьев в Москве.

– Мы пытались спасти от уничтожения старые деревья в парке на улице Ивана Франко. Мы обращались в разные инстанции, просили присвоить парку статус особо охраняемой природной территории, объясняли, что в среднем деревьям, которые решили вырубить, 30–50 лет, что они вырабатывают кислород, жизненно необходимый жителям мегаполиса. Но деревья срубили, дорогу построили. Все. Власть сделала, что хотела, переломила жителей через колено. Возможно, в этой ситуации было наивным надеяться на победу. Но я буду делать все, что могу, даже если я понимаю, что проиграю. И это не единственная история, когда мы боролись с уничтожением деревьев в Москве. Мы писали в Генпрокуратуру сообщения, что живые деревья собираются рубить по предлогом, что они якобы сухостой. Можно сказать, предоставляли следователю документы для раскрытого уголовного дела. Деревья все равно вырубили. Документы, где зафиксирована незаконная вырубка деревьев в Москве, хранятся, и, я уверен, в какой-то момент они пригодятся. Люди не зря боролись за деревья. Они были не согласны с беззаконием власти, совершили действие и зафиксировали его на бумаге. Деревья – моя больная тема. Мой дедушка еще в советское время работал главным экономистом в организации, которая занималась озеленением Москвы. Мне кажется, что нынешняя московская власть уничтожает те деревья, которые он сажал. И эта же власть лишила горожан права принимать решения. У меня ощущение, что чиновники перепутали свою социальную работу и предпринимательство. Они решили, что их задача – извлекать максимальную прибыль из всего возможного. Чиновники работают на паханат, который живёт даже не по рыночным законам, а по каким-то своим пацанским понятиям. Они считают, что у них в распоряжении общак, в который текут нефтедоллары, и чушпаны, которые платят налоги. Вот исходя из таких представлений они принимают важные политические решения.

Чиновники работают на паханат, который живёт даже не по рыночным законам, а по каким-то своим пацанским понятиям

– Но вы сами пришли в политику из бизнеса.

– Я сразу понял, чем коммерция отличается от политики. После того как я начал затрагивать региональные проблемы, мне пришлось уйти из бизнеса. В мою компанию стали часто приходить с проверками. Как известно, любой бизнес можно в России легко закошмарить. Мне, чтобы это прекратить, пришлось выйти из состава учредителей. Я в должности мундепа деньги не зарабатывал, а тратил свои средства. Например, на аренду помещения и покупку оборудования для проведения дворовых футбольных турниров. Для меня муниципальная политика была делом минусовым в финансовом плане, но она мне приносила радость. В коммерции мне было уже все понятно, но политика – это история о будущем моих детей, близких, соседей, жителей нашего округа, история о возможности влиять на то, что будет дальше. У меня есть желание улучшить мир вокруг себя, сделать людей более счастливыми. В конце жизни важнее заработанных денег будут эмоции, которые я пережил.

В конце жизни важнее заработанных денег будут эмоции, которые я пережил

– Работа муниципальным депутатом давала вам эмоции?

– Конечно, положительные эмоции, потому что люди, для которых я работал, радовались. Мне нравилось чувствовать, что я сделал жизнь людей лучше. Есть люди во власти, которые получают удовольствие, когда ухудшают мир вокруг себя. Сейчас мы это наблюдаем. А есть те политики, которым нравится созидать.

– В 2017 году вас и других независимых кандидатов в большом количестве избрали в муниципальные депутаты, по всей России открывались штабы Навального. Как получилось, что через пять лет власти России начали полномасштабную войну против Украины, а граждан России сажают на долгие годы за критику власти?

– Предполагаю, что Путин в 2017 году чувствовал себя очень уверенно. Может быть, он после "Болотного дела" хотел улучшить впечатление о себе в глазах западных партнеров. По этим причинам Путин решил поиграть в демократию с либеральными котиками. Засунул палец в клетку, а они начали больно кусаться. Тогда он решил, что вот этих расследований и протестов ему не надо. Но точка невозврата была пройдена намного раньше, когда он стал серым кардиналом во время президентства Медведева.

Путин решил поиграть в демократию с либеральными котиками. Засунул палец в клетку, а они начали больно кусаться

– Вы когда это поняли?

– Я не всегда знал ответы на эти вопросы. Многое о политике я понял, когда, став мундепом, начал разбираться работе государственной системы и спрашивать себя, что происходит и как это можно исправить.

– Как вы относитесь к работе на будущее России из-за границы?

– Эмигранты помогают друг другу выжить, создают сообщества, спасают тех, кому в России грозит тюрьма. Я хорошо отношусь к тому, что эмигранты помогают добиваться в России справедливых решений в отношении негодяев-коррупционеров. И участие в российской политике из-за границы я тоже считаю правильным делом – политики-эмигранты организовали сбор подписей за Надеждина. Я, повторюсь, уверен, что лучше действовать в нужном направлении, используя любую возможность, чем лежать на диване.