ЦРУ создаст центр противодействия китайской угрозе

Американское Центральное разведывательное управление создаёт новое структурное подразделение – "Центр операций по Китаю". Оно займётся противодействием вызовам и угрозам со стороны правительства КНР. Об этом сообщил глава разведывательной службы Уильям Бёрнс.

"Центр операций по Китаю" создан для ответа на "глобальный вызов со стороны КНР, который затрагивает все области работы спецслужбы", – говорится в пресс-релизе на её сайте. В заявлении Бёрнса Китай назван самой важной геополитической угрозой США в XXI веке. Отмечается, что противодействовать ЦРУ будет не народу Китая, а коммунистическому правительству страны.

В январе администрация предыдущего президента США Дональда Трампа назвала геноцидом преследование уйгуров в Китае. "Как минимум с 2017 года Китай под контролем и управлением Компартии совершает преступления против человечности", – говорилось в заявлении госсекретаря Майка Помпео. Вашингтон обвиняет Пекин в промышленном шпионаже и атаках на демократию. И демократические, и республиканские политики регулярно отмечают необходимость усилить противодействие Китаю.

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Сообщение о создании нового центра пришло через несколько дней после того, как руководители американской контрразведки разослали резидентурам сообщение о провале десятков информаторов разведки по всему миру, передаёт The New York Times. В 2017 году газета сообщала, что только с 2010 по 2012 год китайским властям удалось обезвредить и убить более десятка информаторов ЦРУ.