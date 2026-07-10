Туареги в Мали вновь атаковали российский "Африканский корпус"

Туарегский Фронт освобождения Азавада и связанная с "Аль-Каидой" джихадистская группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) атаковали колонну правительственной армии Мали и российского "Африканского корпуса" на севере страны, сообщают AFP, Reuters и France 24.

JNIM и "Аль-Каида" признаны террористическими ООН, США, Великобританией и рядом других стран.

По словам представителя Фронта освобождения Азавада, бой произошёл в районе Табанкорта. Источник AFP в малийских силовых структурах подтвердил нападение на колонну, направлявшуюся в Анефис, где продолжаются ожесточённые бои.

По данным Reuters, в составе колонны находились более 200 бойцов российского "Африканского корпуса" и свыше 100 военнослужащих армии Мали. Конвой, состоявший из десятков автомобилей, сопровождался авиацией.

Анефис считается ключевым пунктом для удержания контроля над городом Кидаль – главным оплотом туарегских сил на севере Мали.

Это уже второе нападение на колонну с российскими и малийскими силами за последнюю неделю. Первый конвой, вышедший из города Гао, попал в засаду 5 июля.

Мали уже более десяти лет сталкивается с вооружёнными группировками, связанными с "Аль-Каидой" и террористической группировкой "Исламское государство", а также с туарегскими сепаратистами.

Военные во главе с Ассими Гоитой пришли к власти в Мали после переворотов 2020 и 2021 годов, обещая стабилизировать ситуацию, но обстановка в стране по-прежнему остаётся нестабильной.

Военные власти Мали сделали ставку на поддержку российских наёмников. В стране действовали отряды ЧВК "Вагнер".

В июле 2024 года российские наёмники потеряли несколько десятков человек убитыми в боях. Впоследствии сообщалось, что в Мали размещены силы "Африканского корпуса" Минобороны России, в составе которого воюет часть бывших "вагнеровцев". По оценкам СМИ, его численность составляет около двух тысяч человек. Помимо россиян, в его состав входят граждане Беларуси и ряда африканских стран.



