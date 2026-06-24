В Мали армию и российских наёмников обвинили в убийстве мирных жителей

Малийская армия и бойцы так называемого российского "Африканского корпуса" убили четырёх мирных жителей на севере Мали, а затем оставили расчленённое тело одного из погибших в форме свастики. Об этом сообщает "Международное французское радио" (RFI) со ссылкой на местных жителей и правозащитников.

По данным RFI, инцидент произошёл 23 июня в районе населённых пунктов Зархо и Абакоира на стыке регионов Тимбукту и Гао. После прохождения совместного патруля малийской армии и "Африканского корпуса" местные жители обнаружили два тела, одно из которых было расчленено и выложено в форме свастики.

Ещё двое молодых людей, по данным источников RFI, погибли неподалёку от Абакоиры в результате удара беспилотника по мотоциклу. Использование мотоциклов вне крупных городов в регионе недавно было запрещено властями.

Правозащитная организация CD-DPA (Коллектив защиты прав народа Азавада) заявила, что все четверо погибших были мирными жителями и не имели отношения к вооружённым группировкам. В организации назвали произошедшее "ужасающим зверством" и обвинили военных в попытке запугать местное население.

Ни власти Мали, ни представители африканского корпуса пока не прокомментировали опубликованные фотографии и обвинения.

Журналисты "Новой газеты" в 2019 году установили личность одного из предполагаемых участников пыток и убийства сирийца Мохаммеда Тахи Исмаила Аль-Абдуллы в районе месторождения Шаир в Сирии. Тогда на видео были запечатлены русскоязычные наёмники ЧВК "Вагнер", которые избивали, расчленяли и поджигали тело погибшего. Издание идентифицировало одного из участников как бойца группы "Вагнер" Станислава Д.

RFI отмечает, что группа "Вагнер", которую в Мали сменил "Африканский корпус", ранее неоднократно ассоциировалась с использованием нацистской символики. Но случай с телом, выложенным в форме свастики, стал первым подобным зафиксированным эпизодом в стране.

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