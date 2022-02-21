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Тульского полицейского обвинили в развращении несовершеннолетних 

В Туле 32-летнего бывшего полицейского обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, двум из которых не было 14 лет. Дело уже предано в суд, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

По версии следствия, в сентябре 2020 года полицейский начал переписываться с несовершеннолетними в соцсетях. Получив от них фотографии интимного характера, сотрудник МВД с помощью шантажа вступил с ними в интимную связь.

В какой момент полицейский был уволен из правоохранительных органов – не сообщается.

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