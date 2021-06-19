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Путин предложил включить Шойгу, Лаврова и Проценко в федеральную часть предвыборного списка "Единой России"

Президент России Владимир Путин предложил включить министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главного врача госпиталя в московской Коммунарке Дениса Проценко в федеральную часть предвыборного списка "Единой России". Об этом он заявил на предвыборном съезде партии, он проходит 19 июня в Москве.

Путин — не член "Единой России", но посещает съезды партии, заявляющей о его безоговорочной поддержке. Выступление в субботу было объяснено тем, что президент хочет назначить ключевые задачи единороссам на ближайшие годы. В ходе съезда они должны определиться с кандидатурами на предстоящие выборы.

В начале июня издание "Медуза" сообщало, что федеральную часть списка должен возглавить глава партии Дмитрий Медведев. Другой кандидатурой собеседники издания называли премьер-министра Михаила Мишустина. Путин их в состав федеральной части списка не предлагал. Среди названных им претендентов — сопредседатель "Народного фронта" Елена Шмелёва и детская омбудсвумен Анна Кузнецова.

Выборы в Госдуму запланированы в России на сентябрь. Нижняя палата российского парламента состоит из 450 депутатов. Половина из них выбирается по одномандатным округам, половина – по партийным спискам.

В этом году голосование будет трёхдневным. Незадолго до назначения даты голосования Госдума приняла закон, ограничивающий избирательные права людей, признанных причастными к экстремистской деятельности, что совпало с признанием экстремистскими структур оппозиционера Алексея Навального. Сразу несколько оппозиционных политиков, объявивших о своих планах в думской кампании, стали подозреваемыми или обвиняемыми в уголовных делах.

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