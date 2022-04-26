Турецкий правозащитник Осман Кавала получил пожизненный срок

Суд в Стамбуле приговорил турецкого правозащитника, бизнесмена и филантропа Османа Кавалу к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Об этом сообщает NTV. 64-летний общественный деятель признан виновным в попытке свержения правительства в связи с массовыми протестами в Турции в 2013 году.

При этом суд снял с Кавалы обвинения в шпионаже из-за отсутствия доказательств. Еще семь обвиняемых по делу были приговорены к 18 годам лишения свободы за пособничество в попытке государственного переворота. Кавала и другие подсудимые отрицают все обвинения.

В Amnesty International приговор назвали абсурдным. " Этот приговор наносит сокрушительный удар не только Осману Кавале, другим обвиняемым и их семьям, но и всем, кто верит в справедливость и правозащитную деятельность в Турции и за ее пределами", — заявил Нильс Муйжниекс, директор Amnesty International по Европе.

Кавала был арестован по обвинению в финансировании и организации антиправительственных протестов в стамбульском парке Гези в 2013 году. Массовые народные протесты, начавшиеся как экологическая акция, превратились в политическое выступление, а после вмешательства полиции и грубого насилия с ее стороны – в беспорядки. В феврале 2020 года суд оправдал Кавалу. Однако на свободу он не вышел. В тот же день прокуратура выдала новый ордер на его арест, заявив о его возможном участии в попытке государственного переворота в Турции и свержения Эрдогана, а также в шпионской деятельности.

Главы дипмиссий десяти государств, в том числе Германии, Франции и США, в октябре 2021 года выступили с совместным обращением, в котором призвали Турцию освободить Кавалу. В ответ Эрдоган пригрозил выслать послов этих стран из Турции. После этого они опубликовали заявления с обещанием соблюдать Венскую конвенцию, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.

Осман Кавала – очень известный в Турции человек, в первую очередь как создатель многочисленных НПО, начавших свою работу еще в 90-е годы прошлого века и занимающихся самыми разными проектами, от правозащиты и борьбы с уничтожением лесов и эрозией почвы до популяризации за рубежом турецкого искусства, кино и культурного наследия. Кавала известен также как щедрый спонсор международной правозащитной организации Amnesty International. Фонд, основанный Кавалой в 2002 году, финансирует курдские культурные проекты, поддерживает сирийских беженцев. Кроме того, Осман Кавала был одним из основателей в Турции международной грантовой сети, созданной Джорджем Соросом – и прекратившей свою деятельность в Турции в 2018 году из-за давления властей.