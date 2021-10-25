Решение президента Реджепа Эрдогана объявить десять глав диппредставительств западных стран в Анкаре, включая послов семи государств – союзников самой Турции по НАТО, персонами нон грата грозит самым большим конфликтом Турции с Западом за все два десятилетия пребывания Эрдогана у власти. Причина – заступничество западных стран за давно сидящего в тюрьме известного турецкого политического активиста, правозащитника и филантропа.

"Эти послы не имеют права осмелиться прийти и начать нам приказывать, что делать! Да кто вы вообще такие? Я отдал необходимые распоряжения главе нашего МИДа Мевлюту Чавушоглу и сказал, что нужно сделать: пускай этих 10 человек немедленно объявят персонами нон грата. Они еще узнают и поймут Турцию! А в тот день, когда они откажутся понимать и узнавать нас – они уйдут!" Эти слова Реджеп Эрдоган под одобрительные возгласы толпы произнес вечером 24 октября в городе Эскишехир, выступая на многотысячном митинге сторонников своей Партии справедливости и развития.

Ранее в субботу, 23 октября, Эрдоган приказал выслать из страны послов десяти западных стран – США, Германии, Франции, Нидерландов, Канады, Новой Зеландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Столь резкий шаг официальная Анкара объясняет призывом этих дипломатов освободить из-под ареста обвиняемого в попытке государственного переворота турецкого общественного деятеля, правозащитника, бизнесмена и филантропа Османа Кавалу.

Осман Кавала – очень известный в Турции человек, в первую очередь как создатель многочисленных НПО, начавших свою работу еще в 90-е годы прошлого века и занимающихся самыми разными проектами, от правозащиты и борьбы с уничтожением лесов и эрозией почвы до популяризации за рубежом турецкого искусства, кино и культурного наследия. Кавала известен также как щедрый спонсор международной правозащитной организации Amnesty International, человек, активно сотрудничавший в организации различных инициатив в отдаленных и слаборазвитых регионах своей страны, например, с Институтом имени Гёте, Генеральным консульством Швеции в Стамбуле, посольством Нидерландов или Французским институтом Турции.

Кроме того, Осман Кавала был одним из основателей в Турции международной грантовой сети, созданной Джорджем Соросом – и прекратившей свою деятельность в Турции в 2018 году из-за давления властей. В 2020 году Кавала, находясь за решеткой, получил престижную Международную премию имени убитого в Стамбуле в 2007 году за свою деятельность турецко-армянского журналиста Гранта Динка, вручаемую за достижения в деле защиты прав человека.

При этом Осман Кавала, судя по всему, начал раздражать Реджепа Эрдогана с самого начала политической деятельности обоих, еще когда последний был мэром Стамбула в 90-е годы. Когда же Эрдоган впервые возглавил правительство, в 2003 году, проблемы Кавалы с каждым годом начали становиться все серьезнее. Он десятки раз задерживался полицией и спецслужбами и представал перед судом по самым разным обвинениям.

В 2013 году, когда во многих слоях турецкого общества недовольство "султаном" Эрдоганом достигло пика (особенно среди более образованных и ориентированных на западно-демократические ценности жителей Стамбула), Осман Кавала начал очень активно протестовать против застройки городского парка Гези, расположенного рядом со знаменитой площадью Таксим. Массовые народные протесты, начавшиеся как экологическая акция, в тот год скоро превратились в политическое выступление, а после вмешательства полиции и грубого насилия с ее стороны – и в беспорядки. Эрдоган уже тогда заявлял, что организаторы митингов в парке Гези и на площади Таксим "связаны с террористами" и "оплачиваются иностранными недругами страны". Однако тогда Кавала остался на свободе.

Впервые надолго за решетку Осман Кавала попал в 2017 году, когда Эрдоган уже три года как был президентом – после новой волны антиправительственных выступлений, в организации которых вновь власти обвинили в том числе и Кавалу. Позднее ему вменили в вину и давние митинги на площади Таксим.

Несмотря на то, что по всем этим обвинениям Осман Кавала потом был оправдан, на свободу он не вышел – под давлением Эрдогана его тут же обвинили по новым, еще более серьезным статьям. На этот раз – в причастности к организации провалившегося летом 2016 года военного путча.

Чрезвычайное положение, объявленное в Турции в июле 2016 года (и действующее в той или иной форме до сих пор), дало президенту Реджепу Эрдогану возможность арестовать огромное количество политических активистов, правозащитников и журналистов и закрыть более 100 независимых СМИ. В январе – феврале этого года в турецких городах, в основном в Стамбуле и Анкаре, прошли новые массовые митинги молодежи и студентов, грубо подавленные полицией и спецслужбами. Сам Эрдоган вновь назвал демонстрантов "террористами" – деятельность которых координируется "из-за рубежа", в том числе "такими людьми, как Кавала".

При этом в Турции продолжает нарастать тяжелый экономический кризис, усугубленный пандемией COVID-19. Цены на продукты за год выросли в среднем более чем на 35 процентов, а уровень инфляции поднялся почти до 18 процентов – наивысший показатель с лета 2019 года. Уровень безработицы, особенно среди людей младше 30 лет, стал просто гигантским.

Новые президентские и парламентские выборы в стране должны произойти в 2023 году. На этом фоне Реджеп Эрдоган, рейтинги которого непрерывно снижаются, похоже, сейчас занят лишь спасением себя во власти и поиском новых способов удержаться у руля государства. В том числе – за счет отвлечения внимания публики на внешнеполитические проблемы, с помощью разных громких заявлений и, очевидно, еще более громких провокационных поступков, как в последние месяцы.

Одним из ярких эпизодов, демонстрирующих резко ухудшившееся отношение турецкого президента к Западу и его ценностям (а также и к женщинам, особенно в политике), стал вызвавший нешуточный скандал в апреле этого года так называемый "эпизод со стулом", или "софагейт". Тогда главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, прилетевшей в Анкару вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем на переговоры с Эрдоганом, чтобы упросить его не выходить из Стамбульской конвенции по защите прав женщин, не досталось кресла во время начала беседы – на глазах у журналистов. Фон дер Ляйен пришлось некоторое время стоять, растерянно разводя руками, после чего ее усадили в стороне на диван – ни стула, ни кресла рядом с турецким президентом для нее так и не нашлось (хотя для Шарля Мишеля стул был).

В целом за последние несколько лет Реджеп Эрдоган сумел поругаться, кажется, со всеми ведущими странами мира и персонально со многими их лидерами, от Владимира Путина и Дональда Трампа с Джо Байденом до Ангелы Меркель и даже Си Цзиньпина – после чего с некоторыми вновь помирился. Насколько осознанно турецкий президент ведет свою внешнюю политику? Вот что думает о поведении турецкого лидера политолог-востоковед, старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики в Москве Леонид Исаев:

– Эрдоган заметно набрался уверенности за последние годы. Его поступки стали гораздо более смелыми, более рискованными. При этом он в чем-то остался верен своим базовым принципам и самому себе. Сейчас, по степени своего влияния и по степени поддержки, это совсем другой человек, нежели в начале нулевых годов. На сегодняшний день это все-таки для многих турок безоговорочный лидер страны.

– Так можно ли сказать, что его стратегия поведения по внешней политике успешна? Он не боится ни с кем поссориться, ни с США, ни с Евросоюзом, ни с НАТО, ни с Россией, кстати говоря, – и, похоже, чаще добивается поставленных целей. Или нет?

– Мне кажется, что он все-таки боится – но при этом рискует. А успехи его достаточно относительны. Если мы посмотрим хотя бы на турецкую политику в Сирии, то это же провал! Потому что Анкара стала заложником тамошнего конфликта, высасывающего из нее последние ресурсы. Экономические последствия для Турции от внешней политики Эрдогана очевидны – ее экономика переживает в последние годы крайне паршивые времена. Я бы эту его политику характеризовал как вечный риск, но, опять же подчеркну, в определенных случаях оправданный.

– С учетом всего последнего десятилетия, возможна ли ситуация, что мир наконец устанет от всех эскапад Эрдогана, от его поведения и у Турции появятся действительно очень большие внешнеполитические проблемы?

– Пока всего, что делает Эрдоган, недостаточно для того, чтобы мир от него устал в том смысле, о котором вы говорите. Я с трудом себе могу представить ситуацию, при которой Турция останется в одиночестве, ввиду как ее геополитического, стратегического расположения, так и ввиду целой совокупности глобальных вопросов, которые так или иначе на Турции замыкаются. Это и проблемы беженцев из Азии и Африки, и организации исламистов, и все прочее. Поэтому с Анкарой в любом случае придется разговаривать и договариваться. И безусловно, учитывая характер Эрдогана, сделать это будет сложно. Все-таки в его руках сосредоточено много рычагов воздействия, в том числе и на Европейский союз. Реджеп Эрдоган – объективная реальность современной международной политики, с которой придется считаться, нравится она нам или нет.