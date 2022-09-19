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Turkish Airlines отказалась обучать российских пилотов 

Учебный центр авиакомпании Turkish Airlines отказался обучать пилотов из России на тренажёрах имитации полёта, сообщает издание The Insider, информацию которому подтвердили в одной российских авиакомпаний.

Как говорится в официальном письме учебного центра Turkish Airlines, решение принято в связи с "ужесточением санкций Европейского агентства по безопасности полетов".

Эксперты, опрошенные журналистами The Insider, считают, что за турецким центром по подготовке пилотов неизбежно последуют и другие. По мнению большинства экспертов, без обучения на тренажёрах резко снизится безопасность полётов в России, особенно на лайнерах дальнемагистрального типа - таких как Boeing B777 и Airbus A350.

Ранее стало известно, что несколько турецких банков, среди которых крупнейший частный банк Турции Iş Bankası, приостановили работу с российской платёжной системой "Мир". Кроме того, в соцсетях появились сообщения об отказах принимать карту в ряде турецких отелей.

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