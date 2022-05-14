Турция готова обсуждать членство Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не закрывает двери в НАТО перед Швецией и Финляндией, однако настаивает на переговорах с ними о вопросах, связанных с безопасностью, прежде всего - о прекращении поддержки курдских сепаратистов. Об этом заявил в субботу советник президента Турции Ибрагим Калин.

Как сказал перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Берлине глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, большая часть турецкого общества выступает против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический союз. По словам Чавушоглу, это серьёзный вопрос, и Турция намерена обсудить его с союзниками.

Ожидается, что Финляндия и Швеция - на фоне российского вторжения в Украину - в ближайшие дни подадут формальные заявки на присоединение к Североатлантическому союзу. Подавляющее большинство стран НАТО уже высказалось в пользу их принятия. Турция оказалась единственной страной, которая публично высказала свои возражения.

Анкара в первую очередь обеспокоена тем, что Финляндия и Швеция, по её мнению, оказывает поддержку Рабочей партии Курдистана, которую Турция, США и ЕС считают террористической организацией.

Финляндия и Швеция предоставляют политическое убежище курдским активистам, а также поддерживают курдские формирования в Сирии. Они при поддержке США сражаются против террористической группировки ИГ, однако Турция считает их угрозой для собственной безопасности.

Позиция России, резко возражающей против вступления двух стран в НАТО, не является для Турции определяющим фактором - сказал Калин.

Перед встречей в Берлине министры иностранных дел ряда стран НАТО высказали уверенность, что Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции, особенно перед лицом того, что 29 других стран союза выступают за их принятие.