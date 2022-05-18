Турция назвала условия вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Турция назвала условия, при выполнении которых эта страна готова одобрить вступление в НАТО Швеции и Финляндии.

Как сообщили агентству Bloomberg источники в правительственных кругах, Анкара хочет, чтобы эти страны публично осудили признанную в Турции террористической Рабочую партию Курдистана.

Кроме этого власти Турции рассчитывают, что страну вновь включат в программу поставок истребителей F-35, из которой её исключили после покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 в 2019 году.

Анкара также требует, чтобы эти скандинавские государства вместе с рядом других европейских стран сняли ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году.

Швеция и Финляндия собираются 18 мая совместно подать заявки на вступление в НАТО. Их должны одобрить все страны НАТО. Ранее предполагалось, что это будет сделано в ускоренном порядке.

Однако о своём несогласии со вступлением в НАТО этих двух стран заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он обвинил Хельсинки и Стокгольм в поддержке терроризма — эти страны дают убежище политическим противникам президента, которых Анкара считает террористами. В то же время советник президент Турции Ибрагим Калин заявил, что страна не закрывает двери в НАТО перед Швецией и Финляндией, однако настаивает на переговорах с ними о вопросах, связанных с безопасностью, прежде всего – о прекращении поддержки курдских сепаратистов.

Президент Финляндии Саули Ниинистё также выразил надежду на урегулирование позиции Турции по этому вопросу, не уточняя, что может стать предметом обсуждения.