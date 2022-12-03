Швеция экстрадировала в Турцию осужденного за членство в РПК

Швеция экстрадировала в Турцию первого осуждённого за членство в Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Махмут Тат, приговорённый в Турции к 6 годам и 10 месяцам заключения, попросил убежище в Швеции в 2015 году, но получил отказ. В пятницу Тат был доставлен в Стамбул, после чего его отвели в полицейский участок при аэропорте для прохождения медосмотра и задержания.