Швеция экстрадировала в Турцию осужденного за членство в РПК

Швеция экстрадировала в Турцию первого осуждённого за членство в Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Махмут Тат, приговорённый в Турции к 6 годам и 10 месяцам заключения, попросил убежище в Швеции в 2015 году, но получил отказ. В пятницу Тат был доставлен в Стамбул, после чего его отвели в полицейский участок при аэропорте для прохождения медосмотра и задержания.
- В конце июня Турция, Швеция и Финляндия заключили соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс их присоединения к НАТО. В администрации президента Турции отметили, что Швеция и Финляндия взяли на себя обязательство не поддерживать Рабочую партию Курдистана и другие формирования, которые Анкара считает террористическими.
- В мае Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в союз. СМИ сообщали, что Анкара потребовала от Швеции экстрадировать 30 человек, обвиняемых турецкими властями в терроризме.
- Финляндия и Швеция отказались от нейтралитета и решили вступить в НАТО из соображений собственной безопасности после нападения России на Украину.
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