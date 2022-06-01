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Турция подготовилась к военной операции на севере Сирии

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Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи с Партией справедливости и развития заявил о готовности к проведению военной операции на севере Сирии против отрядов народной самообороны Сирии (ОНС), которые Анкара считает террористической организацией. Об этом 1 июня сообщила газета Hürriyet.

ОНС - сирийские вооружённые формирования, состоящие преимущественно из курдского населения. Они контролируют большую часть северо-восточной Сирии. Подразделения принимали участие в борьбе с группировкой "Исламское государство" при поддержке стран Запада. Эрдоган охарактеризовал операцию против них как новый этап по созданию 30-километровой буферной зоны между Турцией и Сирией.

Анкара всегда выступала против поддержки ОНС, считая их тесно-связанными с Рабочей партией Курдистана — организацией, требующей создания курдской автономии в Турции и признанной террористической многими странами мира. Однако представители поддерживаемых Западом Сирийских демократических сил, куда входят ОНС, предупреждают, что в случае начала турецкого вторжения, курдские подразделения сконцентрируются на противостоянии турецкой армии, а не на противостоянии террористам, сообщала радиостанция Голос Америки.

  • Госсекретарь США Энтони Блинкен предостёрег Турцию от новой военной операции и призвал её придерживаться линии прекращения огня, установленной в 2019 году. "[Военная операция] это то, против чего мы будем выступать", — заявил он на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в среду.
  • Анкара с 2016 года провела четыре военные операции в Сирии и контролирует часть северного региона страны. Турция планирует оттеснить группировки ОНС и разместить в 30-километровой буферной зоне беженцев из Сирии.

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