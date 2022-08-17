Турция и Израиль обменяются послами и генконсулами

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция восстановит полноценные дипломатические отношения с Израилем. На пресс-конференции в среду он сообщил, что вскоре страна представит Израилю кандидатуру посла, позднее будет назначен генеральный консул. Израиль, со своей стороны, также восстановит свое дипломатическое представительство в Турции.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид подчеркнул, что возобновление дипотношений с Турцией является важным шагом для региональной стабильности и очень значимым в экономическом плане для граждан Израиля.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с послами в Анкаре заявил, что дипломатическое присутствие Турции в Израиле, помимо прочего, позволит Турции помогать палестинцам.
Днем ранее генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиц и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал провели телефонные переговоры, в которых пришли к окончательному соглашению о возвращении дипломатических отношений между странами в полном объеме.
- В 2022 году власти обеих стран предпринимали множество шагов для сближения. Президент Израиля Исаак Херцог в марте нанес визит в Анкару - это был первый официальный визит израильского лидера в Турцию более чем за десятилетие. Эрдоган назвал визит Херцога поворотным и пообещал, что Турция будет бороться с антисемитизмом, исламофобией, ксенофобией и расизмом. Также страны подписали соглашение о возобновлении полетов национальных авиакомпаний между Турцией и Израилем.
- Дипломатические отношения между Израилем и Турцией официально не прерывались, но резко ухудшились в 2010 году после захвата израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля «Мави Мармара».
- В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли около 60 палестинцев.
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