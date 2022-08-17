Турция и Израиль обменяются послами и генконсулами

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция восстановит полноценные дипломатические отношения с Израилем. На пресс-конференции в среду он сообщил, что вскоре страна представит Израилю кандидатуру посла, позднее будет назначен генеральный консул. Израиль, со своей стороны, также восстановит свое дипломатическое представительство в Турции.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид подчеркнул, что возобновление дипотношений с Турцией является важным шагом для региональной стабильности и очень значимым в экономическом плане для граждан Израиля.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с послами в Анкаре заявил, что дипломатическое присутствие Турции в Израиле, помимо прочего, позволит Турции помогать палестинцам.

Днем ранее генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиц и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал провели телефонные переговоры, в которых пришли к окончательному соглашению о возвращении дипломатических отношений между странами в полном объеме.