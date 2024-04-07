Турция ввела визовый режим для граждан Таджикистана

Турция ввела визовый режим в отношении граждан Таджикистана. Указ президента страны Реджепа Эрдогана об этом был опубликован в субботу 6 апреля в правительственном вестнике Турции. В воскресенье в МИД Таджикистана подтвердили получение от Анкары официального уведомления.
Сообщается, что визовый режим в отношении граждан Таджикистана, обладающих обычными загранпаспортами, начнёт действовать с 20 апреля. Его введение турецкие власти официально не объясняют. Пока неясно, смогут ли таджикистанцы получать визу по прилёте в Турцию на границе или же должны будут обращаться за ней в посольство.
В данный момент граждане Таджикистана имеют право въезжать в Турцию без визы на срок до 30 дней. В МИД Таджикистана заявили, что могут принять ответные меры на основе принципа взаимности, а также рекомендовали гражданам не использовать Турцию для поездок транзитом.
Как отмечает Радио Озоди (Таджикская служба Радио Свобода), сообщение о введении визового режима для граждан Таджикистана расстроило многих пользователей социальных сетей. Турция является важным направлением для туристов и деловых людей из Таджикистана, а также важным транзитным пунктом для них. Собеседник Радио Озоди, политолог Абдумалик Кодиров, как и многие комментаторы, связал решение турецкого правительтства с недавней атакой на подмосковный "Крокус Сити Холл", по подозрению в причастности к которой в России арестованы несколько граждан Таджикистана. "То, что сейчас предприняла Турция, называется "коллективным наказанием" граждан Таджикистана", – отметил он.
Ранее сообщалось, что как минимум двое подозреваемых в совершении нападения на "Крокус" некоторое время провели в Стамбуле, а затем вылетели в Москву.
- Ответственность за теракт в "Крокусе" взяла на себя признанная террористической организация "Исламское государство". В январе она же взяла на себя ответственность за нападение на католическую церковь в Стамбуле, среди нападавших были граждане Таджикистана и России. В субботу власти Турции сообщили о задержании 48 человек, предположительно связанных с ИГ. Об их гражданстве не сообщается.
- Власти Таджикистана осудили нападение на "Крокус Сити Холл", сообщалось о задержаниях на территории страны лиц, подозреваемых в причастности к деятельности ИГ. В то же время в МИД Таджикистана официально отвергли утверждения секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что посольство Украины в Душанбе якобы вербует наёмников для ведения боевых действий против России. Представитель МИД заявил, что "утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований". Представители российских властей утверждают о некоем украинском следе в теракте в "Крокусе", что в Киеве и на Западе называют абсурдным.
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