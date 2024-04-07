Турция ввела визовый режим для граждан Таджикистана

Турция ввела визовый режим в отношении граждан Таджикистана. Указ президента страны Реджепа Эрдогана об этом был опубликован в субботу 6 апреля в правительственном вестнике Турции. В воскресенье в МИД Таджикистана подтвердили получение от Анкары официального уведомления.

Сообщается, что визовый режим в отношении граждан Таджикистана, обладающих обычными загранпаспортами, начнёт действовать с 20 апреля. Его введение турецкие власти официально не объясняют. Пока неясно, смогут ли таджикистанцы получать визу по прилёте в Турцию на границе или же должны будут обращаться за ней в посольство.

В данный момент граждане Таджикистана имеют право въезжать в Турцию без визы на срок до 30 дней. В МИД Таджикистана заявили, что могут принять ответные меры на основе принципа взаимности, а также рекомендовали гражданам не использовать Турцию для поездок транзитом.

Как отмечает Радио Озоди (Таджикская служба Радио Свобода), сообщение о введении визового режима для граждан Таджикистана расстроило многих пользователей социальных сетей. Турция является важным направлением для туристов и деловых людей из Таджикистана, а также важным транзитным пунктом для них. Собеседник Радио Озоди, политолог Абдумалик Кодиров, как и многие комментаторы, связал решение турецкого правительтства с недавней атакой на подмосковный "Крокус Сити Холл", по подозрению в причастности к которой в России арестованы несколько граждан Таджикистана. "То, что сейчас предприняла Турция, называется "коллективным наказанием" граждан Таджикистана", – отметил он.

Ранее сообщалось, что как минимум двое подозреваемых в совершении нападения на "Крокус" некоторое время провели в Стамбуле, а затем вылетели в Москву.