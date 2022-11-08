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Турция запретила полёты российских самолётов с двойной регистрацией

Иллюстративное фото

Турецкие власти с 1 ноября запретили пролёт через воздушное пространство страны для самолетов, зарегистрированных в двух юрисдикциях. Об этом рассказали РБК генеральный директор туроператора Pegas Touristik, член совета директоров авиакомпании Nordwind Анна Подгорная и источники еще в двух российских авиакомпаниях.

По словам Подгорной, из-за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов, к примеру, в Египет возросла на 20–30 минут. Но на стоимость туров это не повлияло, отметила она.

На этом направлении есть или планируются рейсы у авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия", Pegas Fly, Red Wings и iFly. РБК направил запросы этим перевозчикам.

Минтранс РФ собирается обсудить запрет с Турцией в ближайшее время, сообщил представитель ведомства. Он назвал двойную регистрацию, в которой другие страны обвиняют Москву, "дискриминацией". Это, по его словам, противоречит целям и задачам Международной организации гражданской авиации (ICAO), закрепленным в 44-й статье Чикагской конвенции.

В ведомстве также обвинили в случившемся Бермуды, которые не снимают свою регистрацию с самолетов, зарегистрированных в России, несмотря на соответствующие запросы российских перевозчиков. Это, как утверждает представитель Минтранса, является грубым нарушением Чикагской конвенции. Однако снять самолёты с учёта в старой юрисдикции можно только с согласия лизинговых компаний.

В конце мая аналогичное решение в отношении самолётов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных в двух юрисдикциях, принял Китай.

Большинство иностранных самолетов российских авиакомпаний были зарегистрированы на Бермудских островах. В марте, вскоре после вторжения России в Украину, власти Бермуд приостановили действия сертификатов летной годности у этих самолетов. Для сохранения авиапарка власти России перевели больше 500 самолетов в российскую юрисдикцию. По состоянию на середину сентября одновременно в российском и бермудском реестрах находилось 560 воздушных судов.

Международная организация гражданской авиации по итогам аудита безопасности полетов пометила Россию как страну, где выявлены проблемы с безопасностью полетов. Сообщалось, что это связано с двойной регистрацией самолётов. На основании выводов ICAO другие страны могут запрещать самолетам российских авиакомпаний использовать своё воздушное пространство.

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