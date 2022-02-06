Тут вам не Калифорния. Андрей Филимонов - о традиции ценностей

11 лет назад, тоже, кстати, в начале года, довелось побывать в Калифорнии. Бульвар Сансет был в цвету. Буквы HOLLYWOOD были на месте. Местные жители производили впечатление счастливых людей. С одним из них я разговорился как писатель, интересующийся правдой жизни, и спросил: отчего это у вас все так хорошо на первый неискушенный взгляд?

Традиционные ценности, они такие – требуют жертв

Он ответил: "Нас, калифорнийцев, в остальных частях Америки считают психами за то, что мы хотим быть счастливыми здесь и сейчас. Но при этом всё, что мы тут придумываем, распространяется сначала на всю остальную Америку, а потом и весь мир начинает следовать нашим идеям". "Что вы имеете в виду?", - поинтересовался я. "Да всё что угодно. Здоровый образ жизни, например. Борьбу с курением в общественных местах начал Рональд Рейган, когда был губернатором Калифорнии. Или права секс-меньшинств, которые первым взялся защищать Билл Гейтс в 1988 году, создав при "Майкрософте" ЛГБТ-комьюнити. Однополые браки, зелёная экономика, социальные сети, и так далее и тому подобное. Всё, что делает этот мир современным, изобретено в Калифорнии. Конечно, консерваторы и мракобесы, которые топят за традиционные ценности, сопротивляются некоторое время. Но рано или поздно им всё равно приходится уступить, потому что людям больше нравится быть счастливыми и свободными, чем забитыми и бесправными".

Я вспомнил этот разговор, прочитав проект указа "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", где написано, что традиционные ценности нужно холить и беречь, защищать от врагов и передавать из рук в руки поколения в поколение. Враги названы поименно: США, НКО, ЛГБТ, ТНК и террористы с экстремистами (куда теперь без них). Все эти сущности ополчились на наши ценности по причине лютой ненависти, которую они испытывают ко всему традиционному. Доказательством служит тысячелетняя история Российской Федерации, которую НКО и ЦРУ терзали, начиная с Ивана Грозного, против которого британские СМИ, подконтрольные английской королеве Елизавете, развязали информационную войну. И в результате появилась картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", известная в народе под названием "Иван Грозный убивает своего сына".

На этом историческом полотне царь выступает как раз в роли защитника традиционных ценностей, которые он, со всей силой отцовской любви, пытался вбить в голову непутевому отпрыску. Но, к сожалению, организм молодого человека, отравленный деструктивной идеологией, не выдержал традиционного отцовского внушения, и Иван-младший скоропостижно умер. Потому что традиционные ценности, они такие – требуют жертв. Русь, конечно, не вся поцелуй на морозе, но значительная часть страны каждый год погружается в крещенскую прорубь и, хотя выныривают не все, отказываться от традиции не намерена.

Вот и православный богатырь Герман Стерлигов, начинавший с похоронного бизнеса (кто не помнит слоган: "Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики"?), выступил против бесплатной раздачи хлеба нуждающимся. "Я не считаю, что кто-то обязан кормить натуральной пищей миллионы безбожных балбесов и бездельников… Если кто хочет сдохнуть – пусть сдохнет…" – заявил бизнесмен-патриот. А потому что, как я уже говорил, традиционные ценности – не для слабаков. Кто их не хочет всей душой – пусть сдохнет, или пусть покинет Россию. Как те смрадные содомиты, которым Стерлигов запретил покупать свой натуральный хлебушек по 2 тысячи рублей за буханку.

Что остается делать содомитам? Только злобствовать и клеветать! Только подтачивать традиционную семью, живущую по Домострою и неподвластную закону о домашнем насилии. Только пропагандировать свои нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних, которые в разных частях страны с удовольствием бьют ногами своих одноклассников за чересчур, по их мнению, длинные волосы. Вот это традиционно! Это по-нашему!

Жаль только, что ушла с улиц наших городов милая воскресная традиция сходиться стенка на стенку, так поэтично воссозданная в фильме традиционного Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник": получил в морду от православного братушки, и так хорошо на душе, так светло, что хочется немедленно, обеими окровавленными о морду соседа руками, поддержать указ "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

Несмотря на скучное название, он весь об этом: о радости насилия – над женщинами, детьми, врагами, иноверцами, США, НКО, ЛГБТ и террористами (при условии, что они не будут сопротивляться). Это же чистая сила через радость – наступить своим традиционным сапогом на чье-нибудь деструктивное лицо. Особенно если президент подпишет указ. А я не вижу никого, кто мог бы ему помешать. На сайте regulation.gov.ru, где размещён законопроект Министерства культуры (культуры, Карл!), есть раздел "ваши предложения" – для тех, кто, может быть, хочет как-то урезонить законодателей, сообщить им, что ощущение, будто весь мир против вас, – это традиционный симптом паранойи, или робко напомнить слова традиционного русского классика, сказавшего, что "человек рожден для счастья, как птица для полета". Теоретически такая возможность существует, но на практике перед пользователем возникает надпись "Ошибка сервера".

Хотя лично я считаю, что никакой ошибки нет, и свои предложения по данному законопроекту холоп гражданин РФ должен подавать традиционным способом – в виде челобитной, положенной к ногам государя, писанной гусиным пером, на традиционной бересте, без вражеских интернетов, айфонов и майкрософтов. Потому что гражданин РФ должен знать своё традиционное место на глобусе России. И понимать, что в этом месте даже не пахнет деструктивным эгоистичным счастьем. Тут вам не Калифорния!

Андрей Филимонов – писатель и журналист. Оригинал этого текста опубликован на сайте Sibreal.org

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