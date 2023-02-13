Тува признана наименее благополучным регионом России

Тува, как и в прошлом году, оказалась наименее благополучным регионом России в рейтинге качества жизни, составленного "РИА-Рейтинг" по итогам 2022 года. На предпоследнем месте находится Ингушетия, в пятёрке аутсайдеров также Еврейская автономная область, Забайкальский край и Бурятия.

По данным на конец 2021 года, треть населения Тувы жила за чертой бедности.

Наиболее благополучными регионами стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край. Нефтедобывающие регионы Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ – на 9,16 и 17 местах - соответственно.

Составители рейтинга учитывали 67 показателей, характеризующие качество жизни населения, в том числе - уровень доходов населения, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуацию, а также экологические и климатические условия.