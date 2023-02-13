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Тува признана наименее благополучным регионом России

Кызыл

Тува, как и в прошлом году, оказалась наименее благополучным регионом России в рейтинге качества жизни, составленного "РИА-Рейтинг" по итогам 2022 года. На предпоследнем месте находится Ингушетия, в пятёрке аутсайдеров также Еврейская автономная область, Забайкальский край и Бурятия.

По данным на конец 2021 года, треть населения Тувы жила за чертой бедности.

Наиболее благополучными регионами стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край. Нефтедобывающие регионы Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ – на 9,16 и 17 местах - соответственно.

Составители рейтинга учитывали 67 показателей, характеризующие качество жизни населения, в том числе - уровень доходов населения, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуацию, а также экологические и климатические условия.

  • Республики Северного Кавказа, а также Тува, Бурятия, Забайкалье и Республика Алтай в 2021 году признаны регионами с наиболее высоким в стране уровнем безработицы.
  • В ходе войны в Украине наименее благополучные регионы страны стали лидерами по числу погибших на фронте. Количество погибших военных из в Бурятии приблизилось к 400, в Забайкальском крае - к 270, в Туве - превысило 140, говорится в исследовании Русской службы Би-би-си. Речь идёт о подтвержденных потерях, при этом реальное количество погибших может оказаться на порядок больше.

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