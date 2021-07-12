Недавно открытый твиттер-аккаунт Протасевича заблокирован

Твиттер-аккаунт находящегося под домашним арестом белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича заблокировали.

При попытке зайти на страницу появляется сообщение, что "действие учетной записи приостановлено". Twitter блокирует аккаунты, которые нарушают его правила.

Как сообщалось, бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич начал вести новый аккаунт в твиттере 7 июля. Формально он находится под домашним арестом. Кто контролирует его соцсети, неизвестно.

Лицам, находящимся под домашним арестом, обычно запрещается пользоваться телефоном или интернетом, а также выходить на улицу.

Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу задержали 23 мая после принудительной посадки в Минске из-за ложного сообщения об угрозе минирования самолёта авиакомпании Ryanair. Телеграм-канал NEXTA подробно писал о массовых протестах противников Александра Лукашенко, которые начались в августе прошлого года. Власти Беларуси включили Протасевича в список людей, обвиняемых в терроризме. Против него были заведены дела по статьям об организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Его подозревают также в разглашении гостайны и оскорблении президента. Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков и в разжигании социальной вражды и розни.

Позже Следственный комитет Беларуси сообщил, что Протасевич и Сапега дают признательные показания. 25 июня их перевели из СИЗО под домашний арест.

Ранее Протасевич появлялся на экране белорусского государственного телевидения, где признавался в организации массовых беспорядков, критиковал других оппозиционеров и говорил, что уважает Лукашенко. Его родные и соратники призывали игнорировать его слова, утверждая, что он подвергается насилию или давлению под арестом.