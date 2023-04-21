Твиттер перестал указывать на государственное финансирование СМИ

Социальная сеть Twitter, принадлежащая одноимённой корпорации, по всей видимости, отказалась от политики обозначения государственного финансирования СМИ. Этому предшествовал ряд скандалов, когда корпорация, приобретённая в прошлом году миллиардером Илоном Маском, начала обозначать как "финансируемые государством" не только российские или китайские СМИ, но и западные телерадиовещательные общественные корпорации, такие как Би-би-си или канадская CBC.
Указания на связь с государством пропали и из аккаунтов высокопоставленных чиновников, таких как Дмитрий Медведев.
На то, что указание на финансирование из российского бюджета пропало, в частности, из аккаунта RT и других российских государственных СМИ, обратили внимание утром в пятницу пользователи твиттера.
Радио Свобода убедилось, что указания на государственное финансирование пропали и из аккаунтов ряда других российских и китайских государственных СМИ, - а также NPR, CBC и Би-би-си.
После приобретения Twitter в октябре прошлого года Маск неоднократно заявлял, что является сторонником "абсолютной свободы слова". Под его руководством, в частности, был разблокирован аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, изменена политика модерации - за что Маска, в свою очередь, подвергали критике бывшие сотрудники корпорации и активисты, утверждающие, что новая политика способствует распространению дезинформации и пропаганде ненависти. Маск также выступал с публичными заявлениями, которые были восприняты руководством Украины и рядом комментаторов как пророссийские.
В начале апреля стало известно, что твиттер снял ранее существовавшие ограничения на аккаунты, связанные с российскими властями. Издание The Telegraph убедилось, что поиск по твиттеру вновь даёт ссылки, в частности, на аккаунты Кремля, МИД России и российского посольства в Великобритании. Также они появляются в списках рекомендуемых аккаунтов.
Также Маск отреагировал на критику пользователей по поводу публикации в социальной сети поста заместителя председателя Совета безопасности России, бывшего президента Дмитрия Медведева о том, что "Украина исчезнет... потому что она никому не нужна". Владелец Twitter заявил, что люди должны сами принимать решения на этот счёт и отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур. "Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно", - написал Маск.
Спустя несколько дней соцсеть начала обозначать как частично или полностью финансируемые правительством аккаунты таких СМИ, как американская NPR, британская Би-би-си и канадская CBC. Речь идёт об общественных СМИ, которые финансируют напрямую налогоплательщики. Их руководство подвергло твиттер резкой критике, отметив, что государство - в отличие от случаев с российскими и китайскими СМИ - не вмешивается в их редакционную политику. NPR и CBC объявили о временной приостановке работы в твиттере.
Твиттер начал указывать на связь СМИ, организаций или отдельных лиц с государствами летом 2020 года. Тогда корпорация отдельно подчёркивала, что на общественные медиа это не будет распространяться.
Маск пока не комментировал очередное изменение политики.
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