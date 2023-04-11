Платформа для путинистов? Соцсети о политике Маска в твиттере

В центре обсуждения на этой неделе – политика владельца твиттера Илона Маска. Он открыто отказался удалять антиукраинскую реплику Дмитрия Медведева, а соцсеть при этом сняла ограничения с аккаунтов, связанных с российскими властями. Одновременно с этим твиттер добавил упоминание о государственном финансировании к аккаунту BBC.

Кто-то хвалит Маска за равноудалённость.

Кирилл Шулика:

Старая добрая и, увы, забытая свобода слова.

Вдвойне ликуют сторонники Путина.

Ольга Скабеева:

Twitter начал помечать аккаунты западных СМИ как "финансируемые государством".

Почему-то "свободной прессе" это не понравилось.

Егор Холмогоров:

Не знаю кому и зачем еще хочется сидеть в твиттере, но разблокировать в качестве поощрения Маску было бы можно

Оскар Кучера:

прям в Твиттер захотелось вернуться, но от количества скурвившихся либералов в нем, начинается рвотный рефлекс

На этом фоне заговорили даже о возможной отмене блокировки сети в России.

Константин Калачёв:

В КПРФ выступили против разблокировки Twitter в России.

По словам депутата Госдумы от Компартии Александра Ющенко, американская соцсеть, принадлежащая Илону Маску, "ведет абсолютно вражескую политику" по отношению к РФ.

А вот член Общественной палаты и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина одобрительно высказалась об инициативе снять блокировку с Twitter, доступ к которому в России ограничивается 4 марта 2022 года.

По её словам, после покупки Илоном Маском соцсеть изменила свой подход к распространению запрещенного контента.

На прошлой неделе Twitter вновь начал показывать в поиске ряд связанных с Кремлем учетных записей.

Твиты МИД РФ, Минобороны и других аккаунтов стали отображаться в ленте "Для вас" у новых пользователей.

Твит Медведева, что Украина исчезнет с карты мира, Маск тоже счел возможным оставить.

Забавно получается.

Младшая Мизулина и единороссы за послабления, против коммунисты.

А ведь сколько российских пользователей Twitter из числа "сердитых горожан" ранее голосовали за КПРФ, лишь бы не за ЕР.

Анатолий Несмиян:

Роскомнадзор заявил, что оснований для снятия блокировки с Twitter нет, сервис не удалил 1,3 тыс. запрещённых материалов.

Это запретить - на раз-два. А вот обратной опции не предусмотрено. Система сразу впадет в задумчивость и ступор.

В целом преобладают мрачные взгляды на будущее твиттера.

Илья Бер:

А ещё я только что ознакомился с твитом Илона Маска почти годичной давности.

"Все источники новостей частично занимаются пропагандой: некоторые в большей мере, чем другие".

И имею сказать, что Илон Маск в гуманитарном плане болван. Об этом говорят и многие другие его высказывания. В данном случае, он размывает и обессмысливает полезную дефиницию. Это типичный Трамп-style. Нормально для дилетанта, но очень плохо для дилетанта с его степенью влиятельности и вдобавок владельца крупнейшей соцсети.

Короче, в таком виде это неправда. И сложность демаркации пропаганды и "не пропаганды" (я о ней писал раньше) не делает это суждение истинным.

Роман Зубко:

Чуть больше полугода прошло с того памятного момента, когда тов. И. Маск внес ставшую знаменитой раковину в офис "Твиттера". С тех пор некогда самая удобная для того, чтобы следить за происходящим в мире, соцсеть превратилась в помойку, где значок верифицированного аккаунта получают явные конторы "Рога и копыта", создаваемые конем в пальто на пару с хреном с горы, а СМИ с мировыми именами этого самого значка лишаются.

Алекс Пацай:

эта снежинка банит направо и налево всех, кто ему не нравится, но когда речь заходит о российских террористах, то внезапно "все новости пропаганда и пусть люди сами решают".

можно как угодно относиться к Твиттеру периода Джека Дорси, но там хотя бы была четкая соответствующая последовательность в отношении подобных террористов и прочих преступников. а этот марсианин банит нормальных журналистов, и разбанивает нацистов. отвратительно, во что превратился твиттер с этим [идиотом].

жаль, что люди инерционны, и "если не твиттер, то что", и мастодонт слишком сложен для массового потребителя, и все привыкли жевать алгоритмическую жвачку, и еще много разных оправданий. а в итоге генерят активность и engagement этой платформе для нацистов