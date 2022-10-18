Twitch в третий раз оштрафовали за интервью с Арестовичем

Таганский суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на восемь миллионов рублей за отказ удалить два видео, одно из которых – очередное интервью с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд назначил сервису два штрафа по четыре миллиона рублей за отказ удалить фейки о войне в Украине, которые, по мнению суда, прозвучали в видео с Арестовичем и неназванным украинским экспертом.
Ранее Twitch уже дважды штрафовали за интервью с Арестовичем: в октябре 2022 года – на четыре миллиона рублей, в августе 2022 года – на три миллиона рублей.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Российские власти под угрозой штрафов и тюремных сроков обязывают медиа и граждан называть войну "спецоперацией" и использовать только официальную российскую информацию.
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