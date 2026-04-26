Twitch заблокировал стримеров, рекламировавших "Алабуга Политех"

Twitch заблокировал аккаунты стримеров, которые вели трансляции с чемпионата по Counter-Strike 2 от "Алабуга Политеха" и размещали рекламу колледжа. Об этом сообщает блогер Алексей Губанов.

По его данным, были заблокированы аккаунты самого "Алабуга Политеха" и еще 14 стримеров.

Как сообщает издание ESports, пользователи были заблокирован на 30 дней, окончательное решение по их аккаунтам впоследствии примут модераторы Twitch. В публикации также говорится, что, по предварительной информации, причиной блокировок стало то, что место проведения чемпионата, который транслировали аккаунты, находится под санкциями ЕС.

После начала полномасштабной войны России против Украины в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане было организовано производство иранских ударных дронов "Шахед", принятых в России на вооружение под названием "Герань-2". Студентов колледжа "Алабуга Политех" привлекают к сборке беспилотников.