Ты уже проиграл. Андрей Мальгин – об имитации выборов

Вы будете смеяться, но в Северной Корее многопартийная система. Помимо правящей Трудовой партии Кореи во главе с очередным Кимом, там с незапамятных времен существуют еще Социал-демократическая партия и Партия молодых друзей небесного пути. На последних парламентских выборах правящая партия получила 607 мест, "социал-демократы" – 50, "молодые друзья" – 22, и еще три места были отданы "беспартийным".

Вот такая демократия, вот такой плюрализм. И это при явке 99,99 процентов.

Каждый раз перед выборами в Верховное народное собрание открываются двери пыльного чулана, и оттуда выкатываются представители партий, о существовании которых все давно забыли. Меж тем они существуют столько, сколько существует сама социалистическая республика, и всем трем сменявшим друг друга великим вождям не было нужды их запрещать.

Меня всегда удивляло: зачем диктаторам и автократам устраивать весь этот цирк под названием выборы? Чтобы что?

Имитируя демократическую процедуру, они сообщают миру: мы такие же, как вы, с нами можно разговаривать

Казалось бы, всё в твоих руках: карательные органы, пресса, армия, вся бюрократическая вертикаль, промышленность, послушный бизнес, от которого в любой момент ты можешь отщипнуть что угодно. Оппозиционеры или прозябают в тюрьмах, или злобствуют из-за границы. Отлично же всё складывается. Царствуй, лежа на боку! Но нет – время от времени приходится встряхивать всё это болото, напрягать чиновников и пропагандистов, гнать подданных на избирательные участки. Кошмар.

Ну, во-первых, все они – включая даже Ким Чен Ына – нуждаются в международном признании, легитимизации. Имитируя демократическую процедуру, они сообщают миру: мы такие же, как вы, с нами можно разговаривать. И разговаривая лично с нами, вы таким образом общаетесь не только с государством, но и со всем народом: он же нас выбрал. Нас, не кого-нибудь другого. Нас, а не ваших прихвостней.

Вторая причина (а по важности для кого-то и первая): это делается для самоуспокоения. Ни один диктатор не признается себе, что он сидит исключительно на штыках. Все они хотят верить, что, как бы ни был суров насаждаемый ими режим, в конечном итоге он установлен на благо народа. Его, народ, надо защитить от внутреннего и внешнего врага. И народ это ценит. Чему доказательством – результаты регулярно проходящих выборов. К сожалению, сами выборы становятся мишенью для разнообразных врагов. Поэтому надо удалить врагов от процесса голосования. И не дай бог враг просочится в избирательный бюллетень или начнет орудовать при подсчете голосов. Чужим там не место. Им только дай волю.

На этом пути ошибок быть не должно.

Вот смотрите. В Германии в 1933 году парламентские выборы рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру пришлось назначать дважды. Сначала, в марте, НСДАП (существовавшая под его руководством уже 13 лет) получила на выборах в рейхстаг 44%. Это были еще достаточно демократические выборы, участвовали в них двенадцать партий. 18 процентов получили социал-демократы, а коммунисты – более 12. И это, замечу, уже после поджога рейхстага, арестов видных коммунистов и формального запрета как коммунистической, так и социал-демократической прессы. Разумеется, новый состав рейхстага не удовлетворил Гитлера. Надо было думать о коалициях, союзниках и прочей ерунде. И тогда он криминализировал вообще всякую оппозиционную активность, запретил партии и профсоюзы, развернул тотальную пропаганду, обвинив во всех бедах евреев, после чего объявил новые выборы. Таким образом, на выборах в ноябре 1933 года в бюллетене осталась только одна строчка – НСДАП. Соревновалась сама с собой. Даже графы "против" не было. Ну и, конечно, партия Гитлера получила 92,11% голосов (7,89 % бюллетеней были "испорчены" или не заполнены – это была для избирателей единственная возможность протестовать). Такая же картина наблюдалась на выборах в рейхстаг в 1936 году, а в 1939 году появилось новшество: все незаполненные бюллетени стали считаться голосом "за НСДАП". Ну а затем, сославшись на войну, Гитлер вообще отменил выборы.

Не проводил во время войны выборов и Сталин. Но, как и для Гитлера, в мирное время выборы оставались для него важным источником легитимности. Сталинская Конституция 1936 года в принципе допускала конкурентное и тайное голосование в советы всех уровней. И начиная с 1937 года – на протяжении полувека, при всех властях – на выборах в Верховный совет в бюллетенях было черным по белому написано: "Оставьте в избирательном бюллетене фамилию ОДНОГО кандидата, за которого Вы голосуете, ОСТАЛЬНЫХ вычеркните".

Распространялась инструкция "Что должен знать каждый избиратель": "Избирателю в бюллетене ничего писать не надо. Ему нужно только оставить в бюллетене фамилию того кандидата, за кого он подает свой голос, остальные фамилии (если кандидатов два, три и более) зачеркнуть" (цитата по газете "Правда").

Возможная конкурентность выборов тем не менее страшила партийных руководителей. Выступая на пленуме ЦК, А. А. Жданов бил в набат: "Нам предстоят, очевидно, осенью или зимой этого года перевыборы в Верховный Совет СССР и в Советы депутатов трудящихся сверху донизу по новой избирательной системе… Наши партийные органы должны быть готовы к избирательной борьбе. При выборах нам придется иметь дело с враждебной агитацией и враждебными кандидатами".

Как ни обставляй спектакль под названием "Выборы", история всё расставит по местам

В конце концов решили не рисковать и в бюллетенях оставить только одну фамилию. Каких "остальных" бюллетень призывал вычеркивать, было непонятно, но избиратели и не задавались этим вопросом. Да и не относились они к выборам как к выборам. Принарядившись, шли семьями на избирательные участки как на праздник. Там играла музыка, в буфете кормили всякими вкусностями, а впервые голосующим вручали букет цветов. "Нерушимый блок коммунистов и беспартийных" пользовался неизменной поддержкой населения, хотя из опубликованных позже архивных документов следовало, что с мест в центр шли сигналы: находились-таки отщепенцы, писавшие на бюллетене: "Цирк", "Комедия", "Урод" и в застой даже "Долой КПСС".

В целом процесс голосования был устроен удобно. Если вы хотите проголосовать за, вы просто опускаете только что полученный бюллетень в урну, ничего в нем не отмечая. Но если вы отправляетесь в кабинку и что-то там с бюллетенем делаете, значит, скорее всего, вы антисоветский элемент и к вам стоит приглядеться. Так что кабинками никто не пользовался. При том что наличие кабинок было обязательным всегда: голосование ведь у нас в стране тайное!

На советских "выборах" не было выбора. Однако пропаганда, не смущаясь, с удовольствием обсасывала итоговые цифры, для нормального демократического общества совершенно невероятные.

Все эти 99,99 – отличительная черта тоталитарного общества. Но к реальной поддержке тирана это отношения не имеет. На протяжении десятилетий румыны якобы поддерживали возглавляемую Чаушеску компартию с результатом от 97,7 до 98,8%. 24 ноября 1989 года на партийном съезде его единогласно избрали генеральным секретарем (3308 голосов из 3308 проголосовавших). А через месяц – 25 декабря – суд приговорил его к смертной казни, и приговор был исполнен в тот же день. И страна ликовала, люди на улицах обнимались и пили шампанское.

Неисповедимы пути истории. Как ни обставляй спектакль под названием "Выборы", история всё расставит по местам. Ты можешь нагнать бюджетников, можешь под видом "оппозиционеров" включить в бюллетень своих верных псов, можешь заполнить телевизионный эфир круглосуточной пропагандой и заставить эстрадных звезд тебя славословить, можешь не пустить на избирательный участок наблюдателей, а у каждой урны поставить полицейского – результат будет один. Ты уже проиграл.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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