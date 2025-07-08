"Ты живешь в пузыре". Русскоязычные в Латвии и война

Поддержка Украины русскоязычными жителями Латвии падает. Почему? Ответ на этот вопрос попытались найти корреспонденты телеканала "Настоящее время".

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, весной 2022 года, латвийская социологическая компания SKDS опросила жителей Латвии , какую из сторон войны они поддерживают. Среди русскоязычных респондентов 14% тогда поддержали Россию, 31% – Украину, а 46% не поддержали ни одну из сторон.

Спустя три года опрос русскоязычных жителей показывает другие результаты. Оказалось, что поддержка как России, так и Украины в русскоязычной части общества за это время снизилась, а число тех, кто ответил "не поддерживаю ни одну из сторон", выросло с 46% в 2022 году до 55% в 2025-м.

Социологи Латвийского университета и Рижского университета имени Страдиня, которые проводили второй опрос, говорят, что жители Латвии, говорящие в семье на русском, все больше изолируются в своих политических взглядах и именно по этой причине открыто не поддерживают ни одну из сторон войны в Украине. С одной стороны, на них давит официальная позиция властей Латвии, которые поддерживают Украину и оказывают Киеву военную помощь. С другой стороны на них давит также позиция других русскоязычных, среди которые многие поддерживают Россию.

"Если мои родные и близкие, которые являются русскоязычными, никак не высказываются, то это также создает определенное давление, – говорит Мартиньш Капранс, исследователь Латвийского университета. – Когда ты живешь в своем пузыре, где-нибудь в Пурвциемсе или Плявниеках, где более выраженная среда русскоговорящих – естественно тебе не хочется ни с того ни с сего встать и заявить: "Я поддерживаю Украину". Это тоже вызовет ответную реакцию”.

"Еще одна из важных причин заключается в том, что в Латвии в последние годы возросло давление на русскоязычное сообщество, – объясняет это молчание по поводу войны Мартиньш Капранс. – Идет публичное давление, закрытие подконтрольных Кремлю СМИ и прочее. В результате этого давления большая часть людей решила просто не интересоваться, не высказываться, никак себя не позиционировать”.

По перечисленным выше причине исследователи призывают не записывать автоматически русскоязычных, которые живут в Латвии, в ряды сторонников России.

Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м году политические лидеры Латвии призвали не распространять ответственность за случившееся на местных русскоязычных.

“На Украину напал Путин, а не русскоязычные”, – заявил Кришьянис Кариньш, который в тот момент был премьер-министром Латвии.

“Народ Латвии един в поддержке Украины – независимо от языка, на каком люди говорят дома”, – сказал в марте 2022-го года тогдашний президент Латвии Эгилс Левитс.

Однако по мере нарастания военного конфликта в Латвии начали проводить, как это называют некоторые эксперты, “политику дерусификации”. В стране демонтировали десятки памятников и других объектов, связанных с Советским Союзом и Россией. Парламент концептуально одобрил закрытие общественных СМИ, вещающих на русском. Русский язык исчезает из публичного пространства – например, из банкоматов и других электронных систем. Политики объясняют происходящее "укреплением национальной безопасности". Но многие русскоязычные в Латвии воспринимают происходящее как покушение на их права и попытку диктовать им, что и как думать.

"На практике получается, что то, что делает правительство, во многом, получается, не столько ограничивает Россию, не столько пытается воспрепятствовать агрессии, сколько ограничивает возможности местных русскоязычных. То есть бьет по ним, – замечает Борис Цилевич, правозащитник и экс-депутат Сейма Латвии. – Весь этот снос памятников, переименование улиц, окончательное исключение русского языка из системы школьного образования – даже как иностранного языка, отказ от коммуникации на русском”.

Нынешние премьер-министр и президент Латвии говорят, что понимают нежелание русскоязычных поддерживать кого-то в конфликте России и Украины, но гораздо важнее, чтобы русскоязычные проявляли лояльность латвийскому государству, в котором живут.

"Я знаю, что в этом исследовании содержатся факты о том, что, по сравнению с предыдущими опросами, выросло число русскоязычных жителей, которые признают факт оккупации Латвии, – замечает Эвика Силиня, действующая премьер-министр Латвии. – Думаю, нужно освещать это исследование во всех его частях. Возможно, я не могу углубиться во все детали, но, думаю, надо учитывать, что мы дали и даем возможность русскоязычным освоить латышский язык. Сейчас есть широкие возможности это сделать – раньше это было одним из препятствий для успешной интеграции".

“Абсолютно ясно, что многие по-прежнему ждут, как закончится война в Украине. В определенном смысле, это, возможно, объясняет нежелание отвечать на вопросы, – рассуждает нынешний президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. – Этим людям я все же хотел бы сказать одну четкую вещь. Если вы живете в Латвии, если вы хотите относить себя к Латвии, то самым важным является лояльность Латвийскому государству, ее языку, ее конституции, ее ценностям”.

Культуролог и профессор Латвийской художественной академии Денис Ханов считает, что политику Латвии в отношении русскоязычного меньшинства после восстановления независимости можно было охарактеризовать как “не будем трогать, само наладится”. Но в итоге эти русскоязычные оказались восприимчивы к российской пропаганде и могут стать инструментом Кремля в случае нападения России на страны Балтии.

"Все говорят о том, что Путин до какого-то момента может набрать потенциал нападения на европейское сообщество. Понятно, что первые территории для его завоевания будут наши балтийские страны. И завоевания, которые сейчас происходят в Украине, могут быть остановлены только благодаря духу сопротивления нации, не только ракетам и пулеметам. Но я боюсь, что довольно большая часть русскоязычного населения останется к этим призывам равнодушна, – замечает Ханов. – Сегодня они подпитываются ядовитой пропагандой Путина, которую наши национальные политики приносят сюда в Латвию и распространяют".

Авторы исследования о политических взглядах русскоязычных жителей Латвии говорят, что скоро аналогичную работу представят их эстонские коллеги. Эстония, как отмечают политологи, после полномасштабного вторжения России в Украину выбрала иной путь коммуникации с русскоязычным населением:

"В первую очередь это касается использования языков в СМИ. Эстония после аннексии Крыма и начала российской агрессии против Украины существенно увеличила поддержку вещания на русском языке, создала телевизионный канал отдельный, ETV+, общественного вещания. А после начала полномасштабной войны еще больше увеличила поддержку частных средств массовой информации на русском. Латвия делает прямо противоположное”, – замечает Борис Цилевич.

Недавно партия Национальное объединение предложила латвийскому парламенту рассмотреть декларацию “О предотвращении последствий русификации”. По задумке авторов, этот документ должен стать основой для ограничения русского языка в публичном пространстве Латвии. Депутаты парламента не приняли декларацию к рассмотрению в таком виде и отправили ее на обсуждение в одну из парламентских комиссий.