Тяжело в учении... Юрий Фёдоров – о манёврах "Запад-2021"

"Тяжело в учении – легко в бою" – вслед за Александром Суворовым любят повторять российские военные и публицисты. Это верно, но верно и другое: стратегические учения, подобные только что прошедшим "Запад-2021", по сути дела, репетиция будущей войны. Нет смысла отрабатывать крупные боевые операции, если они имеют мало общего с реальными планами, разработанными в Генеральных штабах. Поэтому наблюдатели внимательно следили за тем, что происходило на российских и белорусских полигонах на уходящей неделе, и задавали вопросы: к какой войне на западном направлении готовится российская армия, к наступательной или оборонительной? Не собирается ли Кремль вторгнуться в Украину? Ведь трудно различить учения, предполагающие вывод войск из гарнизонов и их массовые переброски в районы сосредоточения, от подготовки к боевым действиям, особенно если всё это происходит вблизи границ потенциального противника. Не собирается ли Москва под прикрытием учений дислоцировать в Беларуси крупную группировку войск на постоянной основе?



В официальных российских документах учения "Запад-2021", естественно, были названы исключительно оборонительными. Однако представление об обороне, унаследованное от советских предшественников, у российских военных своеобразное. В свое время начальник Генштаба маршал Сергей Огарков в доверительной беседе с дипломатом Олегом Гриневским соообщил: "Мы не собираемся дожидаться, когда на нас нападут… Мы сами начнем наступление, если нас вынудят к этому… Мы вправе назвать это ответным ударом, не дожидаясь, когда противник начнёт забрасывать нас ракетами. Поэтому на наших учениях мы отрабатываем наступательные операции".

Похоже, что наступательные операции отрабатывались и на учениях "Запад- 2021". Командующий Западным военным округом генерал Александр Журавлёв сообщил, что в ходе манёвров повышенное внимание уделяется "опережающей готовности" систем управления и "скрытому развёртыванию" группировок войск. По словам министра обороны Республики Беларусь Виктора Хренова, в ходе учений отработано "применение совместных штурмовых групп на урбанизированной территории". Наконец, как сообщило российское Министерство обороны, "в соответствии с замыслом учения… спланировано применение подразделений ВДВ в составе двух соединений, которым предстоит десантироваться парашютным и посадочным способами, завершить уничтожение противника в районах десантирования, а также удержать выгодные рубежи и обеспечить успешные действия основной группировки войск". Известно, что десантно-штурмовые операции, нацеленные на захват плацдармов в тылу противника, а также "скрытое развёртывание" войск типичны для наступления, а не для обороны. Возникает также вопрос: где находятся "урбанизированные территории", на которых планируется применение штурмовых частей? Предположение, что в Москве или Минске собираются штурмовать российские и белорусские города, нелепо, хотя, кто его знает… Всё же, думаю, речь идет о городах украинских, польских или литовских.

В военном плане учения "Запад-2021", естественно, были обречены на успех

Ранее совместные с Беларусью стратегические учения проходили в районах, прилегающих к западным границам Союзного государства. При всей абсурдности предположений о возможном вторжении войск Североатлантического альянса в Беларусь или Россию, в этом была своя логика: НАТО в этих странах считают главным противником. Но в этом году учения имели место не вблизи линии соприкосновения Россия – НАТО, но, напротив, вдалеке от неё, в Воронежской и Нижегородской областях. Именно там 14 сентября состоялась их кульминация. На полигон Мулино прибыл Владимир Путин, наблюдавшей за военными действиями, и начальник Генштаба генерал Анатолий Герасимов рапортовал Верховному главнокомандующему, что в учениях приняли участие около 20 тысяч человек личного состава, порядка 160 танков, более 100 самолётов и 100 вертолётов. Это значительно больше, чем, например, в Беларуси, где группировка союзных войск насчитывала 12,8 тысячи человек, из которых российских солдат и офицеров было 2,5 тысячи. Поневоле напрашивается вывод о том, что часть учений "Запад-2021", проходившая в Воронежской и Нижегородской областях, направлена не столько против НАТО, сколько против Украины. И действительно, от Воронежа и Нижнего Новгорода до Харькова ближе, чем до Минска.

В военном плане учения "Запад-2021", естественно, были обречены на успех. Их готовили на протяжении нескольких месяцев, тщательно отрепетировав действия всех частей и подразделений, заранее определив победителей в каждом боестолкновении. Вопрос в том, в какой мере были достигнуты поставленные перед войсками политические цели. Главная задача этих учений – дать ответ на учения НАТО Defender Europe 21, а именно продемонстрировать, что российская армия в любой момент с боями может захватить страны Балтии, прорваться к польской границе и выйти, например, в район Варшавы. Сумели российские генералы убедить в этом руководство Североатлантического альянса или нет? Но во всяком случае западные военные аналитики могут теперь лучше оценить детали подготовки российских вооруженных сил. "На что мне действительно не терпится посмотреть, так это на то, как российские ВС будут отрабатывать свои сетевые технологии", – заметил, например, бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес. Азербайджан разгромил Армению потому, что его беспилотные системы были объединены в сеть. И Россия собиралась "проверить свои возможности такого рода операций".

Не оправдались опасения многих экспертов относительно того, что в ходе учений "Запад-2021" будет сделан решающий шаг в военной интеграции, в результате чего белорусская армия перейдет под фактическое командование российских генералов. Этого боится Александр Лукашенко, понимая, что в таком случае он полностью попадет под контроль Москвы. Белорусский вождь произносит длинные тирады о коварстве Запада, растущей угрозе со стороны НАТО, готовности быть в едином строю с российскими братьями по оружию и необходимости ради этого получить из Москвы, разумеется, бесплатное современное вооружение. Но командовать национальными вооруженными силами Лукашенко собирается сам.

Возможно, самый важный урок учений "Запад-2021" в том, что Москва не решилась вторгнуться в Украину и, скорее всего, не собиралась этого делать. Причин для этого несколько. Боеспособность украинской армии сегодня заметно выше, чем в 2014 году. Военная победа России, если она вообще возможна, может быть достигнута только благодаря массированным авиаракетным ударам. Но это "большая война" со всеми вытекающими из этого последствиями вплоть до полной изоляции России, прекращения импорта российских углеводородов и конфискации счетов российской элиты в западных банках. Если Москве всё же удастся оккупировать несколько украинских областей, то она неминуемо столкнется с партизанской войной. У России просто не хватит сил для контроля оккупированных территорий. Цель Москвы, в том числе применительно к учениям "Запад-2021", – постоянно поддерживая высокий уровень военной угрозы, деморализовать украинский политический класс и украинское общество, держать их в напряжении, заставлять нервничать киевское руководство, подталкивать его к ошибкам и в конечном итоге заставить капитулировать.

Российским солдатам и офицерам на только что завершившихся учениях, бесспорно, пришлось нелегко. Любые ошибки на глазах у военного командования и даже самого президента обходятся дорого. Будет ли им легко в бою, неясно. Зато ясно, что, пугая вторжением и Запад, и Украину, Москва подталкивает вероятных противников к тому, чтобы они наращивали собственные военные возможности. Такую же ошибку совершил в своё время СССР.

Юрий Федоров – военно-политический эксперт



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