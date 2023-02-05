Тяжеловес Фёдор Емельяненко завершил карьеру в ММА проигрышем

Российский мастер смешанных боевых искусств Фёдор Емельяненко провёл свой последний бой с американским атлетом Райаном Бейдером. После этого Емельяненко заканчивает свою спортивную карьеру. Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.
В числе зрителей на завершающей схватке Емельяненко были такие звёзды боевых искусств, как Марк Коулман, Рэмпейдж Джексон, Дэн Хендерсон и Чак Лидделл. После боя российский борец поблагодарил своих болельщиков, снял перчатки и положил их на пол ринга. Он заявил, что далее намерен тренировать молодых спортсменов.
Райан Бейдер выразил благодарность Емельяненко и сказал, что ему важна не столько победа над ним, сколько честь выступать вместе с "лучшим бойцом в мире".
- 46-летний Фёдор Емельяненко - четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам - ММА в тяжёлом весе по версии Pride FC, двукратный - по версии RINGS и WAMMA, четырёхкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Считается одним из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств.
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