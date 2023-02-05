Тяжеловес Фёдор Емельяненко завершил карьеру в ММА проигрышем

Российский мастер смешанных боевых искусств Фёдор Емельяненко провёл свой последний бой с американским атлетом Райаном Бейдером. После этого Емельяненко заканчивает свою спортивную карьеру. Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде.

В числе зрителей на завершающей схватке Емельяненко были такие звёзды боевых искусств, как Марк Коулман, Рэмпейдж Джексон, Дэн Хендерсон и Чак Лидделл. После боя российский борец поблагодарил своих болельщиков, снял перчатки и положил их на пол ринга. Он заявил, что далее намерен тренировать молодых спортсменов.

Райан Бейдер выразил благодарность Емельяненко и сказал, что ему важна не столько победа над ним, сколько честь выступать вместе с "лучшим бойцом в мире".