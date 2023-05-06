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Тысячи канадцев эвакуируются из-за пожаров и наводнений

На западе Канады – пожары и наводнения. Из пострадавших районов эвакуировались уже более 20 тысяч канадцев.

В начале мая на западе Канады быстро установились не по сезону высокие температуры, местами на 15 градусов выше нормы. В результате в провинции Британская Колумбия начал быстро таять снег – реки вышли из берегов и затопили шоссе во внутренних районах региона. В провинции Альберта возникло не менее 78 пожаров. Огонь уничтожил как минимум двадцать домов и полицейский участок.

Власти пострадавших провинций ожидают усиления стихийных бедствий: в Британской Колумбии ожидаются ливни, а в Альберте установилась жаркая и ветреная погода.

  • Учёные подтвердили, что изменение климата влияет на погоду. Повышение глобальной температуры способствует учащению и усилению экстремальных погодных явлений, включая наводнения, засухи, лесные пожары, штормы, волны холода и жары. Стихийные бедствия приводят к гибели и миграции людей и других животных, разрушению домов и инфраструктуры, уничтожению земельных угодий

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