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Тюменский суд отменил оправдательное решение за надпись "Нет вобле"

Тюменский областной суд отменил оправдательное решение первой инстанции по делу о дискредитации армии против Алисы Климентовой, которая нарисовала мелком "Нет в***е" на площади в центре города. Об этом она сообщила Сибирь.Реалии.

В своей жалобе полиция обратила внимание на пацифик, который, по ее логике, означает "разоружение, антивоенное и антиядерное движения", а значит, "выражает несогласие с объявленной мобилизацией". По словам Климентовой, на апелляционном заседании представитель МВД не объяснил, как пацифистский знак дискредитирует российских военных.

Сама Климентова говорила полицейским, что нарисовала "пацифик", потому что он "красивый и нравится ей". "Я не знаю, как пойдет дальше. Сейчас бесполезно что-то предполагать, — прокомментировала Климентова решение областного суда изданию 72.ru. — Мне в принципе не очень нравятся слова из пяти букв, которые начинаются на В и заканчиваются на А. Есть такие проблемы.

  • 12 октября Центральный районный суд Тюмени рассмотрел дело против Климентовой. Полиция вменила ей надпись на асфальте "Нет в***е" как антивоенную.
  • Климентова объяснила, что она посвящена "вобле", так как испытывает "неприязнь к данному виду рыб". На суде полиция не смогла опровергнуть это утверждение, и судья Сергей Романов встал на сторону задержанной.
  • Оправдательное решение в пользу Климентовой породило волну мемов и шуток в интернете, связанными с заменой слова "война" на "вобла".

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