Центральный районный суд Тюмени прекратил административное дело о дискредитации российской армии против жительницы Алисы Климентовой. Полиция задержала её за надпись "нет в***е", она объяснила, что это означает "нет вобле". Копию решения выложил телеграм-канал "Тюмень – богатый регион!".

Климентова была задержана 24 сентября за надпись мелком "нет в***е" и рисунок символа мира пацифика на площади Единства и Согласия в центре города. Полиция вменила ей статью о дискредитации, добавленную в административный кодекс после российского вторжения в Украину.

Как следует из судебного решения, задержанная не отрицала, что рисовала на асфальте, но заявила "нет в***е" означает "нет вобле", к этому виду рыб она, как утверждается, испытывает неприязнь.

Судья Сергей Романов постановил, что доказательств обратному полиция не представила. Он закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения и постановил вернуть Климентьевой изъятую у нее желтую коробку с одним синим мелком, отметив, что эти предметы не изъяты из оборота российскими законами.

Исправление: изначально в материале говорилось, что дело было возбуждено по статье о демонстрации запрещённой символики.