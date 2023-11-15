Тюменца арестовали по подозрению в работе на украинскую разведку

Жителя Тюмени задержали по подозрению в сборе данных о военных объектах региона и передаче их украинским спецслужбам за вознаграждение. Об этом сообщает сайт 72.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ. Задержание произошло ещё в октябре, но известно о нём стало только сейчас.

По информации РИА "Новости", суд отправил задержанного в СИЗО. Его обвиняют в государственной измене.

Это уже не первое уголовное дело, которое ФСБ возбуждает против жителей Тюменской области, работающих, по версии следствия, в интересах Украины. В июле этого года спецслужба отчиталась о задержании россиянина, который, по версии ведомства, склонял военнослужащих одной из воинских частей региона к переходу на сторону ВСУ. В том же месяце ФСБ задержала нескольких жителей региона, которых назвала "националистами" и обвинила в подготовке теракта "по заданию украинских военизированных формирований".

В октябре сотрудники правоохранительных органов отчитались о возбуждении уголовного дела по статье о госизмене против тюменца, который уехал из России, чтобы воевать на стороне Украины.