Тюменца арестовали по подозрению в работе на украинскую разведку

Жителя Тюмени задержали по подозрению в сборе данных о военных объектах региона и передаче их украинским спецслужбам за вознаграждение. Об этом сообщает сайт 72.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления ФСБ. Задержание произошло ещё в октябре, но известно о нём стало только сейчас.
По информации РИА "Новости", суд отправил задержанного в СИЗО. Его обвиняют в государственной измене.
Это уже не первое уголовное дело, которое ФСБ возбуждает против жителей Тюменской области, работающих, по версии следствия, в интересах Украины. В июле этого года спецслужба отчиталась о задержании россиянина, который, по версии ведомства, склонял военнослужащих одной из воинских частей региона к переходу на сторону ВСУ. В том же месяце ФСБ задержала нескольких жителей региона, которых назвала "националистами" и обвинила в подготовке теракта "по заданию украинских военизированных формирований".
В октябре сотрудники правоохранительных органов отчитались о возбуждении уголовного дела по статье о госизмене против тюменца, который уехал из России, чтобы воевать на стороне Украины.
- В октябре 2023 года "Вёрстка" подсчитала, что за первое полугодие 2023 года российские суды рассмотрели уголовные дела и вынесли приговоры в отношении 15 человек, обвиняемых в государственной измене. Это в четыре раза больше, чем в первом полугодии 2022 года.
- На делах о государственной измене практически всегда стоит гриф "секретно", а защитники находятся под подпиской о неразглашении, поэтому информация о сути обвинения становится известной лишь в единичных случаях.
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