Тюрьму "Кресты" в Санкт-Петербурге выставят на продажу

Тюремный комплекс "Кресты" в Санкт-Петербурге передадут госкомпании "Дом.РФ" для дальнейшей продажи, сообщает РБК. Издание ссылается на протокол правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков.

Сейчас комплекс находится в ведении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) – в бессрочном пользовании у колонии-поселения № 8. Для передачи комплекса "Дом.РФ" это право будет прекращено.

"Кресты" находятся на участке площадью 4,2 гектара на набережной Невы, основную его часть занимают два здания следственного изолятора, которые в плане имеют форму крестов. Эту территорию разделят на три участка, основной из них (3,9 га) передадут "Дом.РФ". Но компания не получит 0,3 га, на которых находятся в том числе несколько зданий общежитий для надзирателей. Фасады этих зданий выходят на набережную.

Как следует из протокола, "Дом.РФ" должен продать землю и здания на ней (часть из них могут снести). 80% выручки госкомпания перечислит федеральному автономному учреждению "Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы", которое находится в ведении ФСИН.

"Мы планируем провести консультации с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, которые обладают компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами. Чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь, оставаясь частью туристической инфраструктуры", – рассказали в "Дом.РФ".