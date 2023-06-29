У 78% украинцев есть близкие, которые погибли или были ранены на войне

78% граждан Украины имеют родственников или друзей, которые погибли или получили ранения в результате российского вторжения. Таковы итоги исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии.

Согласно опросу, 63% респондентов имеют по крайней мере одного близкого родственника или друга, который погиб. Отмечается, что в среднем опрошенные знают близко как минимум трёх человек, не вернувшихся с войны, и что ответы респондентов приблизительно одинаковы во всех регионах Украины, от востока до запада.

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Таким образом социологами были опрошены 2 тысячи 13 респондентов старше 18 лет. В исследовании не участвовали жители Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей - то есть, территорий, которые не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года. Также не опрашивались граждане, которые после начала полномасштабного российского вторжения выехали за границу.