У 78% украинцев есть близкие, которые погибли или были ранены на войне

78% граждан Украины имеют родственников или друзей, которые погибли или получили ранения в результате российского вторжения. Таковы итоги исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии.
Согласно опросу, 63% респондентов имеют по крайней мере одного близкого родственника или друга, который погиб. Отмечается, что в среднем опрошенные знают близко как минимум трёх человек, не вернувшихся с войны, и что ответы респондентов приблизительно одинаковы во всех регионах Украины, от востока до запада.
Опрос проводился с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Таким образом социологами были опрошены 2 тысячи 13 респондентов старше 18 лет. В исследовании не участвовали жители Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей - то есть, территорий, которые не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года. Также не опрашивались граждане, которые после начала полномасштабного российского вторжения выехали за границу.
- Власти Украины, как и российские власти, не озвучивают точное число потерь своих армий за время войны. Что касается мирных жителей, то по данным ООН, с конца февраля прошлого года в Украине погибли свыше 9 тысяч гражданских лиц, почти 16 тысяч получили ранения различной степени тяжести. В организации подчёркивают, что речь идёт только о задокументированных случаях, и что реальные цифры погибших и пострадавших могут быть значительно выше.
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