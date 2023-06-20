ООН сообщила о гибели 9083 мирных жителей в войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года погибли 9083 мирных жителя Украины, еще 15 779 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Об этом говорится в июньском докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека

Наибольшее количество жертв среди мирного населения по состоянию на 18 июня 2023 года, как уточняют авторы доклада, зафиксировано в Донецкой и Луганской областях.

На территории этих регионов, находящихся под контролем Украины, погибли 4105 человек, 5861 получил ранения. На занятой российскими войсками части этих областей погибли 718 мирных жителей и ещё 2521 ранен.

Большая часть мирных жителей пострадала в ходе применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения. В ООН поясняют, что реальные цифры пострадавших могут быть намного больше. Кроме того, в доклад не попали жители российских регионов, о ранении и гибели которых сообщали местные власти.