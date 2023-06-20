ООН сообщила о гибели 9083 мирных жителей в войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года погибли 9083 мирных жителя Украины, еще 15 779 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. Об этом говорится в июньском докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека
Наибольшее количество жертв среди мирного населения по состоянию на 18 июня 2023 года, как уточняют авторы доклада, зафиксировано в Донецкой и Луганской областях.
На территории этих регионов, находящихся под контролем Украины, погибли 4105 человек, 5861 получил ранения. На занятой российскими войсками части этих областей погибли 718 мирных жителей и ещё 2521 ранен.
Большая часть мирных жителей пострадала в ходе применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения. В ООН поясняют, что реальные цифры пострадавших могут быть намного больше. Кроме того, в доклад не попали жители российских регионов, о ранении и гибели которых сообщали местные власти.
- В феврале глава Департамента войны Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов в интервью The Independent заявил, что в ходе боевых действий могли погибнуть до 100 тысяч мирных жителей Украины.
- Кроме мирных жителей в войне в Украине ранены и убиты, по разным оценкам, до нескольких сот тысяч военных. Стороны конфликта не раскрывают свои потери, заявляя только о катастрофических потерях противника.
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