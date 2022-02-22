В Москве у здания администрации президента России во вторник были задержаны муниципальный депутат столицы Сергей Цукасов и музыкант Кирилл Медведев. Они проводили одиночные пикеты против войны с Украиной. Об этом сообщает издание DOXA.

Медведев стоял с листом, на котором было написано "нет войне Кремля с против украинцев и россиян", а Цукасов с плакатом "Нет вторжению!". Задержанных доставили в ОВД Китай-город.