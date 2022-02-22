В Москве у здания администрации президента России во вторник были задержаны муниципальный депутат столицы Сергей Цукасов и музыкант Кирилл Медведев. Они проводили одиночные пикеты против войны с Украиной. Об этом сообщает издание DOXA.
Медведев стоял с листом, на котором было написано "нет войне Кремля с против украинцев и россиян", а Цукасов с плакатом "Нет вторжению!". Задержанных доставили в ОВД Китай-город.
- 21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории самопровозглашенных республик.
- 22 февраля Российский парламент утвердил признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". За признание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ранее подписанных Владимиром Путиным, проголосовали единогласно все парламентарии обеих палат.
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