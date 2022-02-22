Государственная дума утвердила признание Россией независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР" — сепаратистских республик на востоке Украины. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и этими образованиями. Накануне договоры подписал президент Владимир Путин и лидеры сепаратистов. Депутаты приняли поправку, согласно которой соглашения вступят в силу сразу после принятия, а не через 10 дней после опубликования, как предусмотрено обычной процедурой.

За признание договоров проголосовали единогласно, голос "за" отдали все 400 депутатов, присутствовавших на заседании. До сих пор не ясно, в каких именно границах признаны "ЛНР" и "ДНР" — в заявленных по местным законам, по административным границам Луганской и Донецкой областей Украины, или в фактически контролируемых. В соглашениях этот вопрос точно не прописан.

Это позволяет Москве в будущем как соглашаться с текущим положением дел в зоне конфликта, так и требовать вывода украинских войск из восточных регионов — в договорах о дружбе Россия обещает "поддерживать мир" на контролируемой сепаратистами территории с помощью армии.

Договоры о дружбе кроме того позволяют России "совместно оборонять границы", строить на территории сепаратистов военные базы. Москва также пообещала помогать финансовой и банковской системам республик.

Во вторник со стороны сепаратистов соглашения уже ратифицированы их парламентами. В России на 22 февраля намечено заседание Совета Федерации, на котором договоры будут утверждены верхней палатой парламента.

Решение признать сепаратистов Донбасса Путин накануне объяснил желанием добиться мира в регионе и отказом Киева от исполнения мирных Минских соглашений. США, Великобритания, страны Евросоюза, Украина заявляют, что Москва фактически добровольно вышла из мирного процесса.

Вашингтон, Лондон и ЕС анонсировали новые санкции против России в связи с признанием сепаратистов. При этом отмечается, что события не воспринимаются как "полноценное вторжение" на территорию Украины, а значит, санкции будут мягче, чем если бы началась полномасштабная война.