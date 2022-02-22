Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Госдума утвердила признание независимости донбасских сепаратистов

Заседание Государственной думы России

Государственная дума утвердила признание Россией независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР" — сепаратистских республик на востоке Украины. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Депутаты ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и этими образованиями. Накануне договоры подписал президент Владимир Путин и лидеры сепаратистов. Депутаты приняли поправку, согласно которой соглашения вступят в силу сразу после принятия, а не через 10 дней после опубликования, как предусмотрено обычной процедурой.

За признание договоров проголосовали единогласно, голос "за" отдали все 400 депутатов, присутствовавших на заседании. До сих пор не ясно, в каких именно границах признаны "ЛНР" и "ДНР" — в заявленных по местным законам, по административным границам Луганской и Донецкой областей Украины, или в фактически контролируемых. В соглашениях этот вопрос точно не прописан.

Это позволяет Москве в будущем как соглашаться с текущим положением дел в зоне конфликта, так и требовать вывода украинских войск из восточных регионов — в договорах о дружбе Россия обещает "поддерживать мир" на контролируемой сепаратистами территории с помощью армии.

Договоры о дружбе кроме того позволяют России "совместно оборонять границы", строить на территории сепаратистов военные базы. Москва также пообещала помогать финансовой и банковской системам республик.

Во вторник со стороны сепаратистов соглашения уже ратифицированы их парламентами. В России на 22 февраля намечено заседание Совета Федерации, на котором договоры будут утверждены верхней палатой парламента.

Решение признать сепаратистов Донбасса Путин накануне объяснил желанием добиться мира в регионе и отказом Киева от исполнения мирных Минских соглашений. США, Великобритания, страны Евросоюза, Украина заявляют, что Москва фактически добровольно вышла из мирного процесса.

Вашингтон, Лондон и ЕС анонсировали новые санкции против России в связи с признанием сепаратистов. При этом отмечается, что события не воспринимаются как "полноценное вторжение" на территорию Украины, а значит, санкции будут мягче, чем если бы началась полномасштабная война.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG