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У активистов "Мемориала" в Перми провели обыски

У активистов "Мемориала" в Перми провели обыски, у них изъяли личные вещи. Активистов увезли на допрос. Об этом сообщает антивоенный телеграм-канал "Пермь 36,6" со ссылкой на бывшего главу местного отделения организации Роберта Латыпова.

По какому делу проходили обыски пока неясно: протоколы, по словам Латыпова, задержанным не выдали.

Ранее стало известно, что против сотрудников правозащитного общества "Мемориал" возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Имена подозреваемых не назвали.

Дело было открыто по заявлению "Ветеранов России". Они якобы обнаружили в списке жертв сталинских репрессий, который составил "Мемориал", около 20 фамилий осуждённых по обвинению в сотрудничестве с гитлеровской Германией во время войны.

  • В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать "Международный Мемориал", а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра "Мемориал".
  • Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал", в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Команда "Мемориала" продолжает правозащитную деятельность уже без юридического лица.

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