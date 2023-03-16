У активистов "Мемориала" в Перми провели обыски, у них изъяли личные вещи. Активистов увезли на допрос. Об этом сообщает антивоенный телеграм-канал "Пермь 36,6" со ссылкой на бывшего главу местного отделения организации Роберта Латыпова.
По какому делу проходили обыски пока неясно: протоколы, по словам Латыпова, задержанным не выдали.
Ранее стало известно, что против сотрудников правозащитного общества "Мемориал" возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Имена подозреваемых не назвали.
Дело было открыто по заявлению "Ветеранов России". Они якобы обнаружили в списке жертв сталинских репрессий, который составил "Мемориал", около 20 фамилий осуждённых по обвинению в сотрудничестве с гитлеровской Германией во время войны.
- В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать "Международный Мемориал", а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра "Мемориал".
- Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал", в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Команда "Мемориала" продолжает правозащитную деятельность уже без юридического лица.
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