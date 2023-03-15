Против сотрудников "Мемориала" возбудили дело о реабилитации нацизма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма против сотрудников правозащитного общества "Мемориал". Имена конкретных сотрудников не называются. Дело было открыто по настоянию движения "Ветераны России". В своём заявлении они указали, что в списках жертв сталинских репрессий, составленных "Мемориалом", нашли фамилии людей, осуждённых в СССР по статье о сотрудничестве с гитлеровцами во время войны.
Исполнительный директор "Ветеранов России" Вадим Мироненко сообщил агентству ТАСС, что обнаружил в списках "Мемориала" около 20 таких фамилий. Активисты движения считают их пособниками нацистов. По словам Мироненко, в деле есть подозреваемые, но в интересах следствия он не будет раскрывать их имена.
"Ветераны России" добивались возбуждения дела против "Мемориала" не первый год. В 2021 году они уже обращались с аналогичной просьбой к главе СК Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. В "Мемориале" тогда ответили, что многие репрессии сталинских времён проводились по беспочвенным доносам и ложным обвинениям. Активисты "Мемориала" подчеркнули, что в список могут входить люди, во время войны действительно сотрудничавшие с нацистами, но до того ставшие жертвами незаконных репрессий в 1930-х. Тем не менее большинство людей, на которых указали "Ветераны России", были реабилитированы и признаны незаконно пострадавшими ещё в советскую эпоху.
- Правозащитный центр "Мемориал" - старейшая в России правозащитная организация. Она специализировалась на увековечении памяти жертв сталинских репрессий и защите прав современных политзаключённых. В 2014 году Министерство юстиции россии внесло "Мемориал" в список "иностранных агентов".
- В декабре 2021 года общество "Мемориал" было ликвидировано решением Мосгорсуда. Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал", в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Однако команда "Мемориала" продолжает правозащитную деятельность уже без юридического лица.
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