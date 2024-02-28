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У актёра Алена Делона нашли склад незарегистрированного оружия

Ален Делон в фильме Алена Кавалье "Непокорённый", 1964
Ален Делон в фильме Алена Кавалье "Непокорённый", 1964

Французская полиция нашла 72 единицы незарегистрированного огнестрельного оружия в доме известного киноактёра Алена Делона. Ни на один из стволов у Делона нет документов. Нет у него и разрешения на владение огнестрельным оружием как таковым.

Кроме того, в загородном доме актёра недалеко от Парижа обнаружены более трёх тысяч патронов и собственный тир.

Обыск прошёл после того, как назначенный судом чиновник, посещавший дом Делона, заметил там пистолет. Всё найденное оружие и боеприпасы конфискованы.

  • Алену Делону 88 лет. Он один из самых популярных актёров французского кино ХХ века. В 2019 году Делон перенёс инсульт, после которого его здоровье полностью не восстановилось. В последний раз он появлялся на публике в 2021 году - на похоронах своего коллеги и друга Жана-Поля Бельмондо.

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