У берегов Крыма, вероятно, потоплен российский патрульный катер

У берегов аннексированного Крыма, вероятно, потоплен российский патрульный катер "Сергей Котов". Об этом сообщили военная разведка Украины и ряд российских провоенных телеграм-каналов, публикующих предполагаемое видео поражения катера. Эти же источники утверждают, что экипаж катера удалось спасти.

Украинская сторона утверждает, что корабль атаковало подразделение военной разведки Group 13.

Минувшей ночью Крым атаковали беспилотники. Это могло быть комбинированное нападение воздушных и морских дронов. В течении всей ночи был закрыт для проезда Керченский мост.

Официально российское Минобороны сообщения о нападении на Крым и гибели корабля пока не комментировало.

В состав Черноморского флота корабль "Сергей Котов" вошёл в июле 2022 года.

В условиях боевых действий оперативно проверить заявления воюющих сторон невозможно.

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