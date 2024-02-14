Украина нанесла удар по российскому десантному кораблю "Цезарь Куников"

Украинская армия нанесла удар по российскому большому десантному кораблю "Цезарь Куников" в Чёрном море. Украинские источники утверждают, что он затонул, Москва атаку не комментировала.

Корабль был атакован дронами у посёлка городского типа Кацивели на на южном побережье аннексированного Крыма, сообщает "Украинская правда". Украинская армия утверждает, что корабль потоплен. Поддерживающий Киев анонимный телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает, что в районе может вестись спасательная операция.

Близкий к российскому министерству обороны канал "Рыбарь" подтверждает факт атаки, не приводя подробностей. Российский анонимный канал "Два майора", публикующий информацию из источников, близких к силовому блоку, настаивает, что экипаж жив.

"Цезарь Куников" — один из крупнейших российских десантных кораблей. Он был построен в 1986 году на верфи в Гданьске по проекту 775. Он может перевозить десять единиц техники и более 300 человек десанта. Штатный экипаж — 87 человек.

Корабль участвовал в военном конфликте между Россией и Грузией в 2008 году, снабжал российскую группировку в Сирии и участвовал в российском вторжении в Украину. В 2022 году он был повреждён ракетным ударом ВСУ в порту украинского Бердянска.