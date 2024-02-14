Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Украина нанесла удар по российскому десантному кораблю "Цезарь Куников"

"Цезарь Куников", 2016 год
"Цезарь Куников", 2016 год

Украинская армия нанесла удар по российскому большому десантному кораблю "Цезарь Куников" в Чёрном море. Украинские источники утверждают, что он затонул, Москва атаку не комментировала.

Корабль был атакован дронами у посёлка городского типа Кацивели на на южном побережье аннексированного Крыма, сообщает "Украинская правда". Украинская армия утверждает, что корабль потоплен. Поддерживающий Киев анонимный телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает, что в районе может вестись спасательная операция.

Близкий к российскому министерству обороны канал "Рыбарь" подтверждает факт атаки, не приводя подробностей. Российский анонимный канал "Два майора", публикующий информацию из источников, близких к силовому блоку, настаивает, что экипаж жив.

"Цезарь Куников" — один из крупнейших российских десантных кораблей. Он был построен в 1986 году на верфи в Гданьске по проекту 775. Он может перевозить десять единиц техники и более 300 человек десанта. Штатный экипаж — 87 человек.

Корабль участвовал в военном конфликте между Россией и Грузией в 2008 году, снабжал российскую группировку в Сирии и участвовал в российском вторжении в Украину. В 2022 году он был повреждён ракетным ударом ВСУ в порту украинского Бердянска.

  • Герой Советского Союза майор морской пехоты Цезарь Куников, в честь которого назван корабль, умер от ранений полученных во время десантной операции на "Малой земле" 14 февраля 1943 года. Источники украинских СМИ не уточняли, была ли атака на корабль в годовщину гибели военного проведена специально или это случайное совпадение.

Форум

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG