У берегов Кувейта после взрыва на танкере произошла утечка нефти

В результате взрыва на танкере у берегов Кувейта произошла утечка нефти, сообщает британский координационный центр морских торговых перевозок (UKMTO).
По его данным, инцидент произошел вечером четвертого марта в 30 морских милях (55,5 км) к юго-востоку от кувейтского порта Мубарак-эль-Кабир. В МВД Кувейта уточнили, что инцидент произошел за пределами территориальных вод страны, не менее чем в 60 километрах от порта.
Под каким флагом ходит танкер и чью нефть он перевозил, не уточняется.
По всей видимости, танкер был атакован иранскими силами. Капитан танкера, стоящего на якоре, сообщил UKMTO, что видел и слышал сильный взрыв у левого борта, а также небольшое судно, которое затем покинуло этот район.
Корпус стражей исламской революции заявил, что атаковал американский танкер в северной части Персидского залива. Неясно, идёт ли речь об одном и том же танкере.
Это не первая атака на танкеры после начала военной операции США и Израиля против Ирана. UKMTO сообщал атаках на суда у побережья Омана и ОАЭ.
- Накануне сообщалось, что на фоне боевых действий в регионе страховые компании резко повысили тарифы для судов, проходящих через Ормузский пролив, ключевой морской коридор между Персидским заливом и Индийским океаном. Стоимость страхования выросла примерно в 12 раз. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на страховых брокеров. Рост тарифов продолжается, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о готовности военно-морского флота США сопровождать нефтяные танкеры через пролив, а также предоставлять судам страхование и гарантии на выгодных условиях. Сейчас движение судов через Ормузский пролив почти прекратилось.