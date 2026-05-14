У берегов ОАЭ захвачено судно, следовавшее в сторону Ирана

Ормузский пролив
Британский центр морских торговых операций UKMTO сообщил, что 14 мая "неуполномоченные лица" захватили судно в 38 морских милях к северо-востоку от порта Фуджейра в ОАЭ. По данным центра, судно изменило курс и направилось в территориальные воды Ирана.

Подробности о судне и находившихся на борту людях не раскрываются.

На фоне напряжённости в Ормузском проливе премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что одно из связанных с Токио судов успешно прошло пролив и вышло из Персидского залива. На борту находятся четыре японских моряка. По её словам, в регионе остаются ещё 39 судов, имеющих отношение к Японии.

Токио заявил, что для обеспечения безопасного прохода судов вело прямые контакты с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

МИД Индии в свою очередь осудил нападение на судно под индийским флагом у берегов Омана 13 мая и назвал атаки на коммерческие суда неприемлемыми.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Ормузский пролив остаётся открытым для коммерческих судов при условии "сотрудничества" с иранскими военно-морскими силами.

  • После начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран фактически установил контроль над Ормузским проливом. Одновременно США продолжают военно-морскую блокаду иранских портов, несмотря на действующее перемирие.
  • Перебои в судоходстве через Ормузский пролив в последние недели усилили колебания мировых цен на нефть и газ и вызвали обеспокоенность у стран-импортёров энергоресурсов.
