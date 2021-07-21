У Бородина, пожаловавшегося на "Проект", нашли особняк на Рублёвке

Издание "Важные истории" утверждает, что Виталий Бородин, по заявлению которого издание "Проект" получило статус "нежелательной организации", является фактическим владельцем особняка в подмосковном посёлке Горки-2 стоимостью порядка 75 млн рублей.
Как утверждают журналисты, дом площадью около 550 квадратных метров купила в декабре 2014 года мать Бородина - пенсионерка. При этом в доме, судя по инстаграм-аккаунту Бородина, живёт он сам с семьёй. Сам он в разговоре с "Важными историями" не стал отрицать факт покупки дома, но сказал, что не считает недвижимость дорогостоящей: "Там домом-то даже не назовешь. Это всё находится 28-й километр по этому направлению, там даже не Рублёвка. Какая там Рублёвка".
Бородин – один из основателей организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией". "Важные истории" пишут о его партнёрах по этому проекту. Среди них Владимир Виндилович, бывший чемпион Москвы по карате. Его сын Юрий возглавляет "СПК Групп" Виктора Хана, вице-президента Федерации карате России.
- "Проект" – российское интернет-издание, созданное в 2018 году журналистом Романом Баданиным. Специализируется на расследовательской журналистике. 15 июля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. ("Проект Медиа") (США). Журналисты "Проекта" заявили, что сейчас не имеют с этой организацией финансовых отношений.
- Ветеран МВД Виталий Бородин ранее жаловался в Генпрокуратуру на "Проект" и его журналистов за "вредительство". Большой материал о Бородине накануне опубликовала "Медуза" (внесена властями РФ в список СМИ – "иностранных агентов"). Он обещает писать новые заявления в правоохранительные органы.
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