У Бородина, пожаловавшегося на "Проект", нашли особняк на Рублёвке

Издание "Важные истории" утверждает, что Виталий Бородин, по заявлению которого издание "Проект" получило статус "нежелательной организации", является фактическим владельцем особняка в подмосковном посёлке Горки-2 стоимостью порядка 75 млн рублей.

Как утверждают журналисты, дом площадью около 550 квадратных метров купила в декабре 2014 года мать Бородина - пенсионерка. При этом в доме, судя по инстаграм-аккаунту Бородина, живёт он сам с семьёй. Сам он в разговоре с "Важными историями" не стал отрицать факт покупки дома, но сказал, что не считает недвижимость дорогостоящей: "Там домом-то даже не назовешь. Это всё находится 28-й километр по этому направлению, там даже не Рублёвка. Какая там Рублёвка".

Бородин – один из основателей организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией". "Важные истории" пишут о его партнёрах по этому проекту. Среди них Владимир Виндилович, бывший чемпион Москвы по карате. Его сын Юрий возглавляет "СПК Групп" Виктора Хана, вице-президента Федерации карате России.